IND vs AUS 4th T20I Pitch Report: कैरारा ओवल के मैदान पर पहली बार खेलेगी टीम इंडिया, बैटर्स या बॉलर्स, किसके हक में होगी पिच?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND Vs AUS 4th T20I Pitch Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जा रही पांच मैचों की T20I सीरीज का चौथा मुकाबला 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल के मैदान पर खेला जाना है।

मौजूदा टी20I सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर है, जहां चौथे टी20 मैच जीतने के साथ दोनों टीम की नजरें होगी कि वह सीरीज पर कब्जा जमाए। ऐसे में क्वींसलैंड के कैरारा ओवल की पिच बैटर्स या बॉलर्स किसके हक में होगी, आइए जानते हैं?

IND vs AUS 4th T20 Pitch Report: कैसा खेलेगी कैरारा ओवल की पिच? दरअसल, क्वींसलैंड के कैरारा मैदान (Carrara Oval Pitch Report) पर भारतीय टीम (India National Cricket Team) ने अभी तक किसी भी फॉर्मेट में कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है।