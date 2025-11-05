IND vs AUS 4th T20I Pitch Report: कैरारा ओवल के मैदान पर पहली बार खेलेगी टीम इंडिया, बैटर्स या बॉलर्स, किसके हक में होगी पिच?
IND vs AUS 4th T20I Pitch Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल (Carrara Oval Pitch Report) में खेला जाएगा। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। कैरारा ओवल की पिच पर अब तक केवल दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच हुए हैं और भारतीय टीम ने यहां कोई मैच नहीं खेला है। ऐसे में चौथे टी20I मैच से पहले जानते हैं कैरारा ओवल की पिच कैसा खेलेगी?
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND Vs AUS 4th T20I Pitch Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जा रही पांच मैचों की T20I सीरीज का चौथा मुकाबला 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल के मैदान पर खेला जाना है।
मौजूदा टी20I सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर है, जहां चौथे टी20 मैच जीतने के साथ दोनों टीम की नजरें होगी कि वह सीरीज पर कब्जा जमाए। ऐसे में क्वींसलैंड के कैरारा ओवल की पिच बैटर्स या बॉलर्स किसके हक में होगी, आइए जानते हैं?
IND vs AUS 4th T20 Pitch Report: कैसा खेलेगी कैरारा ओवल की पिच?
दरअसल, क्वींसलैंड के कैरारा मैदान (Carrara Oval Pitch Report) पर भारतीय टीम (India National Cricket Team) ने अभी तक किसी भी फॉर्मेट में कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है।
कैरारा ओवल के मैदान पर टी20I इतिहास में केवल दो ही मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को एक मैच में जीत मिली, जबकि एक मैच साउथ अफ्रीका ने जीता है।वेस्टइंडीज की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां साल 2022 में एक मैच खेला था, जिसमें उसे 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।
IND vs AUS Head-to-Head T20I Record
- कुल मैच खेले गए- 33
- भारत ने जीते-21
- ऑस्ट्रेलिया ने जीते-12
- भारत का जीत प्रतिशत- 63.6 %
- ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत- 36.4%
IND vs AUS 4th T20 Playing 11: भारत-ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11
भारत की प्लेइंग-11- शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती।
ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11- मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन।
