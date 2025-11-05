ICC Rankings: पाकिस्तानी स्टार की 98 स्थानों की लंबी छलांग, बाबर-गिल को फायदा; कुलदीप को हुआ भयंकर नुकसान
ICC Rankings Update: आईसीसी की ताजा टी20आई रैंकिंग में भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव को 5 स्थानों का नुकसान हुआ है, जिससे वह टॉप-10 से बाहर हो गए हैं। उन्हें भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज से साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए रिलीज किया गया था। वहीं, बाबर आजम, सैम अयूब और सलमान आगा सहित पाकिस्तानी खिलाड़ियों को टी20आई रैंकिंग में फायदा हुआ है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC Rankings Update: आईसीसी की ताजा T20I रैंकिंग में भारतीय टीम के स्पिनर कुलदीप यादव को तगड़ा नुकसान हुआ है। कुलदीप (Kuldeep Yadav) को भारत-ऑस्ट्रेलिया की पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी दो मैचों के लिए रिलीज कर दिया गया है और इसकी वजह है कि उन्हें भारत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है।
वहीं, उन्हें आईसीसी टी20I रैंकिंग में 5 स्थानों का नुकसान झेलना पड़ा है और वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की आईसीसी बॉलर्स रैंकिंग की टॉप-10 से बाहर हो गए हैं। वहीं, टी20 विश्व कप 2026 से पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईसीसी T20I Rankings में फायदा हुआ है, जिसमें बाबर आजम, सैम अयूब और सलमान आगा समेत कई खिलाड़ियों का नाम हैं।
ICC Rankings: बाबर आजम और शुभमन गिल को हुआ फायदा
ICC T20I बैटिंग Rankings में पाकिस्तान के बाबर आजम ने 9 स्थानों की छलांग लगाकर 30वां पायदान हासिल कर लिया है। उनके साथ 30वें पायदान पर भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) हैं, जो दो स्थानों की छलांग के साथ संयुक्त रूप से इस स्थान पर हैं।
वहीं, भारतीय टीम के विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन (Sanju Samson) को 11 स्थानों का नुकसान झेलना पड़ा है। वह 38वें स्थान पर खिसक गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम (Babar Azam) के अलावा सैम अयूब ने 10 स्थानों की छलांग के साथ 39वां पायदान और सलमान आगा ने 10 स्थान की छलांग लगाकर 54वां स्थान हासिल किया। आईसीसी टी20आई बैटर रैंकिंग में टॉप पर भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा का ही राज है, जिनके पास 925 रेटिंग प्वाइंट हैं।
वहीं, वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप (Shai Hope) ने दो स्थान ऊपर चढ़कर 12वां पायदान, बांग्लादेशी बाएं हाथ के तानजिद हसन ने 20 स्थानों की छलांग लगाकर 17वां पायदान और अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने 3 स्थान की छलांग लगाकर 15वां और इब्राहिम जादरान ने 6 स्थान की छलांग के साथ 20वां पायदान हासिल किया।
ICC T20I Bowling Rankings: कुलदीप यादव को हुआ नुकसान
आईसीसी T20I बॉलिंग रैंकिंग में भारतीय टीम के स्पिनर कुलदीप यादव को 5 स्थानों का नुकसान हुआ है। कुलदीप यादव आईसीसी बॉलिंग रैंकिंग में टॉप-10 से बाहर हो गए हैं। उनके अलावा अक्षर पटेल को 3 स्थानों का नुकसान हुआ। आईसीसी बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर वरुण चक्रवर्ती ही कायम है, जिनके पास 799 की रेटिंग हैं।
बांग्लादेश की तरफ से मुजीब उर रहमान 13 स्थानों की छलांग और महेदी हसन 6 स्थानों की छलांग के साथ 14वें और 17वें स्थान पर क्रमश: पहुंचे, जबकि जिम्बाब्वे के दिग्गज सिकंदर रजा ने 32 स्थानों की छलांग लगाकर 33वां स्थान हासिल किया।
पाकिस्तान की तरफ से सलमान मिर्जा ने 98 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है। उनके अलावा फहीम अशरफ ने 50 स्थानों की छलांग लगाई, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को 3 स्थानों का फायदा हुआ।
ICC T20I AllRounder Rankings: वॉशिंगटन सुंदर को फायदा
आईसीसी टी20आई ऑलराउंडर्स रैंकिंग में भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को दो स्थानों का नुकसान हुआ। उनके अलावा अक्षर पटेल को 4 स्थानों का नुकसान झेलना पड़ा। वॉशिंगटन सुंदर ने 9 स्थानों की छलांग लगाकर 37वां स्थान हासिल किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।