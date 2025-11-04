Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ICC Rankings: वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनीं पर स्मृति मंधाना से छीन लिया नंबर-1 का ताज, लौरा वोल्वार्ड्ट की लंबी छलांग

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    Laura Wolvaardt Surpasses Smriti Mandhana: आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में बड़ा बदलाव आया है, जहां साउथ अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्स ने भारतीय स्टार स्मृति मंधाना को पछाड़कर नंबर-1 बल्लेबाज का ताज हासिल कर लिया है। उन्होंने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। इस बीच, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी और भारत की जेमिमा रोड्रिग्स ने बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप-10 में जगह बनाई, जबकि गेंदबाजी रैंकिंग में भी कई खिलाड़ियों की स्थिति में फेरबदल हुआ है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    ICC Rankings: Laura Wolvaardt बनीं नंबर-1

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC Women's Rankings: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीतने के बाद आईसीसी ने महिला वनडे की ताजा रैंकिंग जारी की। महिला वनडे बैटिंग रैंकिंग में साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्स ने नंबर-1 का ताज हासिल कर लया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने भारतीय टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना को पछाड़ते हुए ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल और फाइनल मैच दोनों में शतकीय पारी के बाद लौरा वोल्वार्ड्स को आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 की पोजीशन मिली है।

    ICC Rankings: Laura Wolvaardt बनीं नंबर-1

    दरअसल, लौरा वोल्वार्ड्स (Laura Volvaardt) ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 (ICC Women's ODI Batting Rankings) में कुल 571 रन बनाए और वह टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गईं हैं। लौरा ने आईसीसी रैंकिंग में दो स्थान की छलांग लगाकर आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग का पहला पायदान हासिल किया है। वह करियर के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग 814 पर पहुंच गई है।

    स्मृति मंधाना, जो पूरे आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के दौरान आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग में टॉप पर थी और उन्हें टीम ऑफ द टूर्नामेंट के लिए भी चुना गया, उन्हें लौरा वोल्वार्ड्स ने पीछे छोड़ दिया है। स्मृति मंधाना आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में दूसरे स्थान पर 811 रेटिंग के साथ मौजूद है।

    ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी ने टॉप-10 में की एंट्री

    ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर एलिस पैरी ने आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में 7वें पायदान हासिल किया। उनकी रेटिंग 669 है। वह न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन के साथ ये पोजीशन शेयर कर रही हैं। जेमिमा रोड्रिग्स, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में मैच विनिंग शतक जड़ा था, वह टॉप-10 में शामिल हो गई है।

    उन्होंने 9 स्थानों की छलांग लगाई है, जबकि फोबी लिचफील्ड ने 13 स्थानों की छलांग लगाई और वह करियर की 13वें स्थान पर पहुंच गई। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने चार स्थानों की छलांग के साथ 14वां पायदान हासिल किया।

    आईसीसी वनडे बॉलिंग रैंकिंग में भी बदलाव

    आईसीसी महिला वनडे बॉलिंग रैंकिंग में साउथ अफ्रीका की माजिरैन कैप ने आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में पांच विकेट लेने के बाद दो स्थानों की छलांग हासिल की और वह दूसरे पायदान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की एलाना किंग और एश्ले गार्डनर 1-1 स्थान की नुकसान के साथ तीसरे और चौथे पायदान पर खिसक गईं हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से एनाबेल सदरलैंड, किम गार्थ और हीले मैथ्यूज को एक-एक स्थान का फायदा हुआ। 

    यह भी पढ़ें- ICC Rankings: Rohit Sharma बने वर्ल्‍ड के नंबर-1 वनडे बल्‍लेबाज, कप्‍तान शुभमन गिल का राज किया खत्‍म

    यह भी पढ़ें- ICC ने घोषित की Women's Cricket World Cup की 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट', कप्तान हरमनप्रीत कौर को नजरअंदाज कर किया हैरान