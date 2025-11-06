IND vs AUS 4th T20 VIDEO: Shubman Gill तबाही मचाने को तैयार! चौथे टी20 से पहले कोच गंभीर ने दे दिया खास गुरुमंत्र

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Gautam Gambhir Shubman Gill: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानी 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल में चौथे टी20 मैच में खेला जाना है। इस मैदान पर पहली बार भारतीय टीम मैच खेलने उतरेगी, जहां मौजूदा पांच मैचों की टी20I सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है।

इस मैच से पहले एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि प्रैक्टिस सेशन का है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया के उप-कप्तान शुभमन गिल से लंबी बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि गिल इस फॉर्मेट में पिछले दो महीने से लगातार नाकाम हो रहे हैं और जिनके चलते बाकी बल्लेबाजों को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

Gautam Gambhir और Shubman Gill की लंबी बातचीत का वीडियो वायरल दरअसल, 25 साल के शुभमन गिल (Shubman Gill) ने 2025 एशिया कप के लिए टी20I में करीब एक साल बाद कमबैक किया था। कमबैक करने के बाद उन्हें अपनी फॉर्म में वापसी करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 10 पारियों में तब से अब तक गिल ने 23 की औसत से 184 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 146 का रहा है और उनका इस दौरान हाईएस्ट स्कोर 47 का रहा।

ऐसे में ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS 4th T20) के खिलाफ चौथे टी20 मैच से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभार (Gautam Gambhir) ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान गिल से लंबी बातचीत की। ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें टीम के सभी खिलाड़ी जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोच गंभीर साइड में खड़े होकर गिल से बात कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि गंभीर गिल को चौथे टी20 में फॉर्म में वापसी करने की टिप्स दे रहे हैं।