IND vs AUS 4th T20 VIDEO: Shubman Gill तबाही मचाने को तैयार! चौथे टी20 से पहले कोच गंभीर ने दे दिया खास गुरुमंत्र

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:57 AM (IST)

    Gambhir Gill Video: भारत और ऑस्ट्रेलिया (Ind vs Aus 4th t20) के बीच चौथे टी20 मैच से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और उप-कप्तान शुभमन गिल के बीच लंबी बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। गिल पिछले दो महीने से टी20 फॉर्मेट में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, जिससे टीम पर भी असर पड़ रहा है। माना जा रहा है कि गंभीर उन्हें फॉर्म में वापसी के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दे रहे हैं, ताकि वह आगामी मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकें और अपना आत्मविश्वास वापस पा सकें।  

    Gautam Gambhir और Shubman Gill की लंबी बातचीत का वीडियो वायरल

    स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Gautam Gambhir Shubman Gill: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानी 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल में चौथे टी20 मैच में खेला जाना है। इस मैदान पर पहली बार भारतीय टीम मैच खेलने उतरेगी, जहां मौजूदा पांच मैचों की टी20I सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। 

    इस मैच से पहले एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि प्रैक्टिस सेशन का है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया के उप-कप्तान शुभमन गिल से लंबी बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि गिल इस फॉर्मेट में पिछले दो महीने से लगातार नाकाम हो रहे हैं और जिनके चलते बाकी बल्लेबाजों को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

    दरअसल, 25 साल के शुभमन गिल (Shubman Gill) ने 2025 एशिया कप के लिए टी20I में करीब एक साल बाद कमबैक किया था। कमबैक करने के बाद उन्हें अपनी फॉर्म में वापसी करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 10 पारियों में तब से अब तक गिल ने 23 की औसत से 184 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 146 का रहा है और उनका इस दौरान हाईएस्ट स्कोर 47 का रहा।

    ऐसे में ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS 4th T20) के खिलाफ चौथे टी20 मैच से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभार (Gautam Gambhir) ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान गिल से लंबी बातचीत की। ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें टीम के सभी खिलाड़ी जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोच गंभीर साइड में खड़े होकर गिल से बात कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि गंभीर गिल को चौथे टी20 में फॉर्म में वापसी करने की टिप्स दे रहे हैं।

    गिल के हालिया स्कोर, वनडे और टी20I की ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान कुछ ऐसे रहे- 10,9,24,37 नाबाद, 5 और 15। सिर्फ कैनबरा में वह थोड़े मैदान पर डटे हुए दिखे, जहां उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव का साथ दिया, लेकिन बारिश ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया, लेकिन आज चौथे टी20 मैच में गिल की नजरें होगी कि वह शानदार पारी खेलकर अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल करें।