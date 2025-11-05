Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs AUS: 'कमजोर' ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त बनाने उतरेगा भारत, उप-कप्तान गिल की फॉर्म पर होंगी नजरें

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:18 PM (IST)

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टी20I मैच की सीरीज का तीसरा मैच गुरुवार को खेला जाएगा। सीरीज में बराबरी करने का बाद भारतीय टीम बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया टीम फिलहाल 'कमजोर' हो गई है। टीम ने जोश हेजलवुड और ट्रेविस हेड को रिलीज कर दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शुभमन गिल पर रहेगी सभी की नजरें। फाइल फोटो

     पांच मैचों की सीरीज में बराबरी करने के बाद भारतीय टीम की नजरें गुरुवार को होने वाले चौथे टी20 मुकाबले में पहले से 'कमजोर' ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त बनाने पर होंगी। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया को जोश हेजलवुड की कमी खली और इस मुकाबले में उसके आरंभिक बल्लेबाज ट्रेविस हेड भी नहीं खेलेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हेड को एशेज की तैयारियों के लिए टीम से रिलीज किया गया है और वह शेफील्ड शील्ड में खेलेंगे। ऐसे में भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। भारत ने पिछले मैच में अपने संयोजन में सुधार के संकेत दिए, खासकर नंबर आठ पर ऑलराउंडर शामिल कर संतुलन साधा।

    गिल को बनाने होंगे रन

    हालांकि, टीम प्रबंधन को उप-कप्तान शुभमन गिल की फार्म को लेकर चिंता बनी हुई है। वह पिछले छह पारियों में अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं और उनका स्कोर 10, 9, 24, 37*, 5 और 15 रहा है। गिल लगातार फुलर गेंदों पर संघर्ष कर रहे हैं और वह वही आत्मविश्वास नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसने उन्हें स्टार बल्लेबाज बनाया।

    दूसरी ओर, अभिषेक शर्मा ने शानदार अर्धशतक और तेज शुरुआतों के साथ अपनी उपयोगिता साबित की है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले और तीसरे मैच में अच्छी शुरुआत की, लेकिन अब वे भी बड़ी पारी खेलना चाहेंगे, क्योंकि अगली सीरीज से पहले उन्हें लंबा ब्रेक मिलेगा। गेंदबाजी विभाग में अर्शदीप सिंह की वापसी से टीम अधिक संतुलित नजर आ रही है।

    कुलदीप यादव को साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए वापस भेजा गया है। टीम मैनेजमेंट की रणनीति के अनुसार, कुलदीप और अर्शदीप को एक साथ खेलाना मुश्किल होता है। तीसरे मैच में वॉशिंगटन सुंदर ने 23 गेंदों पर 49 रन की विस्फोटक पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई थी, जिससे उनका स्थान लगभग पक्का दिखता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अब मिशेल मार्श और टिम डेविड पर बल्लेबाजी का भार रहेगा।

    हेड की अनुपस्थिति में मैथ्यू शार्ट पारी की शुरुआत कर सकते हैं। गेंदबाजी में बदलाव की संभावना है, क्योंकि सीन एबाट पिछले मैच में प्रभावी नहीं रहे। उनकी जगह बेन ड्वारशुइस या माहिल बीयर्डमैन को मौका मिल सकता है।

    अर्शदीप अनुभवी गेंदबाज

    भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने बुधवार को कहा कि अर्शदीप सिंह को चयन मामलों में भले ही परेशानी का सामना करना पड़ा हो, लेकिन यह तेज गेंदबाज इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि टीम प्रबंधन बड़ी तस्वीर को देखते हुए अलग-अलग संयोजन आजमा रहा है। अर्शदीप पहले दो मैचों में नहीं खेले थे, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए तीन विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे।

    मोर्कल ने मैच की पूर्व संध्या में कहा, अर्शदीप अनुभवी हैं और उन्हें पता है कि हम बड़ी तस्वीर को देख रहे हैं और अलग-अलग संयोजनों को आजमा रहे हैं। उन्हें पता है कि वह विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं और उन्होंने पावरप्ले में अधिकतर विकेट लिए हैं। हम जानते हैं कि वह टीम के लिए कितने अमूल्य खिलाड़ी है लेकिन हमें अन्य संयोजनों पर भी गौर करने की जरूरत है और वह इस बात को समझते हैं।

    यह भी पढे़ं- IND vs AUS: भारत के खिलाफ आखिरी दो T20I से हटे ट्रेविस हेड, खास वजह के चलते लिया ये फैसला