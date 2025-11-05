IND vs AUS 4th T20 Weather Report: बारिश बिगाड़ेगी मैच का मजा? ऐसा रहेगा क्वींसलैंड के मौसम का हाल
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टी20I मैच की सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ चुका है। मेलबर्न में खेला गया दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। भारत को MCG ग्राउंड पर 17 साल बाद टी20I मैच में हार का सामना करना पड़ा था। अब चौथे मैच में दोनों ही टीमें चौथे मैच में जीत हासिल कर बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20I मैच क्वींसलैंड के कैरारा ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले होबार्ट में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारत ने 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। पांच मैच की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था।
मेलबर्न में खेला गया दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। भारत को MCG ग्राउंड पर 17 साल बाद टी20I मैच में हार का सामना करना पड़ा था। अब चौथे मैच में दोनों ही टीमें चौथे मैच में जीत हासिल कर बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी।
IND Vs AUS मौसम का मिजाज?
दोनों ही टीमों के फैंस के लिए राहत की खबर है कि चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले पर बारिश का कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। क्वींसलैंड में मैच के दिन मौसम पूरी तरह से साफ रहने की संभावना जताई गई है। इसका मतलब है कि दर्शकों को 40 ओवरों का पूरा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है।
गौरतलब है कि सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। जबकि मेलबर्न में भी मौसम ने थोड़ी रुकावट डाली थी। हालांकि, इस बार क्वींसलैंड में आसमान बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मुकाबला यादगार बन सकता है।
सीरीज में बढ़त पर होगी नजरें
बता दें कि पांच मैचों की सीरीज में बराबरी करने के बाद भारतीय टीम की नजरें गुरुवार को होने वाले चौथे टी20 मुकाबले में पहले से 'कमजोर' ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त बनाने पर होंगी। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया को जोश हेजलवुड की कमी खली और इस मुकाबले में उसके आरंभिक बल्लेबाज ट्रेविस हेड भी नहीं खेलेंगे।
