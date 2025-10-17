IND vs AUS 1st ODI Pitch Report: पर्थ की पिच पर गेंदबाजों की रफ्तार का होगा खौफ या बल्लेबाज लगाएंगे रनों का अंबार?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत रविवार से हो रही है। इस सीरीज के साथ भारतीय क्रिकेट में वनडे फॉर्मेट में भी शुभमन गिल के युग की शुरुआत होने जा रही है। रोहित शर्मा की जगह गिल को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में उतरेगी।

गिल बतौर कप्तान पहली सीरीज खेलेंगे और उनके सामने ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल दौरा है जो उनकी परीक्षा लेने को तैयार है। ऑस्ट्रेलिया की पिचें तेज गेंदबाजों के मुफीद मानी जाती हैं। हालांकि, हाल के समय में यहां बल्लेबाजों को भी मदद मिलती दिखी है।