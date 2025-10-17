IND vs AUS 1st ODI Pitch Report: पर्थ की पिच पर गेंदबाजों की रफ्तार का होगा खौफ या बल्लेबाज लगाएंगे रनों का अंबार?

Language
    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 02:56 PM (IST)

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे रविवार को खेला जाएगा। इस मैच के साथ शुभमन गिल वनडे कप्तान के तौर पर अपन अभियान की शुरुआत करेंगे। मैच पर्थ में होना है जहां की पिच हमेशा से चर्चा का विषय रही है। 

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत रविवार से हो रही है। इस सीरीज के साथ भारतीय क्रिकेट में वनडे फॉर्मेट में भी शुभमन गिल के युग की शुरुआत होने जा रही है। रोहित शर्मा की जगह गिल को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में उतरेगी।

    गिल बतौर कप्तान पहली सीरीज खेलेंगे और उनके सामने ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल दौरा है जो उनकी परीक्षा लेने को तैयार है। ऑस्ट्रेलिया की पिचें तेज गेंदबाजों के मुफीद मानी जाती हैं। हालांकि, हाल के समय में यहां बल्लेबाजों को भी मदद मिलती दिखी है।

    कैसी होगी पिच?

    पर्थ की पहचान ऐसी जगह के रूप में हैं जहां पिच पर अच्छी उछाल और तेजी मिलती है। यहां का पुराना वाका स्टेडियम दुनिया की सबसे तेज पिच के तौर पर जाना जाता था। हालांकि, मैच नए ओप्टस स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैदान पर ड्रॉप-इन पिच देखने को मिलती हैं। ये वाका जैसी तेज तो नहीं होती, लेकिन उछाल से भरपूर और अच्छी-खासी तेज होती है। तेज गेंदबाजों के लिए यहां मिलने वाला अतिरिक्त उछाल संजीवनी साबित हो सकता है। नई गेंद से वह कहर बरपा सकते हैं।

