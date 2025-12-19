IND U19 vs SL U19 Live Streaming: वैभव सूर्यवंशी से फिर धूम-धड़ाके की उम्मीद, टीवी-मोबाइल पर ऐसे देख सकते हैं सेमीफाइनल मैच
IND U19 vs SL U19 semi final Live Streaming: भारतीय टीम शुक्रवार को एसीसी पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी। टूर्न ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका अंडर-19 टीमों के बीच शुक्रवार को अंडर-19 एशिया कप का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर यह अहम मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम को एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडु से धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। कप्तान आयुष म्हात्रे भी फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेंगे।
भारतीय टीम ने मौजूदा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक अपने सभी मैच जीते। युवा टीम इंडिया ने सबसे पहले यूएई को 234 रन से धूल चटाई। फिर भारत ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 90 रन से मात दी। ग्रुप ए में भारत ने अपने तीसरे लीग मैच में मलेशिया को रिकॉर्ड 315 रन से पटखनी दी।
भारतीय टीम शानदार फॉर्म में हैं और उसे समय-समय पर अलग खिलाड़ियों ने मैच जिताएं हैं। वहीं, श्रीलंका ने मौजूदा टूर्नामेंट में दो मैच जीते जबकि एक गंवाया। उसे अपने आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश के हाथों 39 रन की शिकस्त सहनी पड़ी थी। श्रीलंका के लिए मजबूत भारत को मात देना आसान नहीं होगा।
फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए यह मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। चलिए जानते हैं कि इस मुकाबले का लाइव प्रसारण और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कब, कहां और कैसे देख सकते हैं?
लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा?
भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला शुक्रवार, 19 दिसंबर को खेला जाएगा।
भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा?
भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला दुबई के आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में खेला जाएगा।
भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला कितने बजे शुरू होगा?
भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस 10 बजे होगा।
भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले को टीवी पर कैसे देख सकते हैं?
भारत अंडर-19 और मलेशिया अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।
भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले को मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?
भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप के मुकाबले को सोनी लिव एप पर देख सकते हैं।
श्रीलंका U19 टीम
दिमांथा महाविथाना, विरान चामुदिथ, किथमा विथानापथिराना, कविजा गमागे, विमथ दिनसारा (कप्तान), चमिका हीनातिगाला, दुलनीथ सीगेरा, आधम हिलमी, सेठमीका सेनेविरत्ने, रसिथ निमसारा, थरूश नवोदय, मथुलन कुगाथस, विग्नेश्वरन अकाश, थरुश नेथसरा और सनूजा निंदुवाड़ा।
भारत U19 टीम
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, युवराज गोहिल, उधव मोहन, नमन पुष्पक, हरवंश पंगालिया।
यह भी पढ़ें- IND U19 vs MLY U19: वैभव सूर्यवंशी के बाद अभिज्ञान कुंडू का तूफान, भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक
यह भी पढ़ें- कौन हैं Abhigyan Kundu, वैभव सूर्यवंशी के साथी ने ठोका दोहरा शतक; रच दिया इतिहास
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।