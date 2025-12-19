स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत और श्रीलंका अंडर-19 टीमों के बीच शुक्रवार को अंडर-19 एशिया कप का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर यह अहम मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम को एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडु से धमाकेदार प्रदर्शन की उम्‍मीद होगी। कप्‍तान आयुष म्‍हात्रे भी फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेंगे।

भारतीय टीम ने मौजूदा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक अपने सभी मैच जीते। युवा टीम इंडिया ने सबसे पहले यूएई को 234 रन से धूल चटाई। फिर भारत ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान को 90 रन से मात दी। ग्रुप ए में भारत ने अपने तीसरे लीग मैच में मलेशिया को रिकॉर्ड 315 रन से पटखनी दी।

भारतीय टीम शानदार फॉर्म में हैं और उसे समय-समय पर अलग खिलाड़‍ियों ने मैच जिताएं हैं। वहीं, श्रीलंका ने मौजूदा टूर्नामेंट में दो मैच जीते जबकि एक गंवाया। उसे अपने आखिरी मुकाबले में बांग्‍लादेश के हाथों 39 रन की शिकस्‍त सहनी पड़ी थी। श्रीलंका के लिए मजबूत भारत को मात देना आसान नहीं होगा।

फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए यह मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्‍मीद है। चलिए जानते हैं कि इस मुकाबले का लाइव प्रसारण और ऑनलाइन स्‍ट्रीमिंग कब, कहां और कैसे देख सकते हैं? लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा? भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला शुक्रवार, 19 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा? भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला दुबई के आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में खेला जाएगा। भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला कितने बजे शुरू होगा? भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस 10 बजे होगा।

भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले को टीवी पर कैसे देख सकते हैं? भारत अंडर-19 और मलेशिया अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले को सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।