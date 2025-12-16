IND U19 vs MLY U19: वैभव सूर्यवंशी के बाद अभिज्ञान कुंडू का तूफान, भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू के दोहरे शतक और वैभव सूर्यवंशी-वेदांत त्रिवेदी के अर्धशतक की बदौलत भारतीय अंडर 19 टीम ने एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 में जीत की हैट्रिक लगाई। ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मैच में भारत ने मलेशिया अंडर 19 टीम को 315 रन से करारी शिकस्त दी।
भारत ने गंंवाया टॉस
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 408 रन बनाए। जवाब में मलेशिया टीम 32.1 ओवर में 93 रन पर ढेर हो गई। ग्रुप स्टेज में भारत की यह तीसरी जीत है। टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है।
भारत की खराब शुरुआत
मुकाबले की बात करें तो भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। कप्तान आयुष म्हात्रे (14) और विहान मल्होत्रा (7) सस्ते में पवेलियन लौट गए। इनफॉर्म वैभव सूर्यवंशी ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने 26 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली। वेदांत और अभिज्ञान कुंडू के बीच चौथे विकेट के लिए 209 रन की पार्टनरशिप हुई। वेदांत शतक से चूक गए। उन्होंने 106 गेंदों का सामना किया और 90 रन बनाए।
अभिज्ञान कुंडू ने बनाए 209 रन
हरवंश पंगालिया ने 5, कनिष्क चौहान ने 14 और खिलान पटेल ने 2 रन बनाए। अभिज्ञान कुंडू ने 167.20 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और 125 गेंदों पर नाबाद 209 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी में कुंडू ने 17 चौके और 9 छक्के भी लगाए। वह मुकाबले के हीरो रहे।
A performance to cherish! ✨— BCCI (@BCCI) December 16, 2025
For his incredible double hundred, Abhigyan Kundu is adjudged the Player of the Match 🫡
India U19 register a massive 315-run victory over Malaysia U19 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/mKbJZlZcj9#MensU19AsiaCup2025 pic.twitter.com/evBO2AXyW5
दीपेश को मिली 5 सफलताएं
409 रन चेज करने उतरी मलेशिया की ओर से कोई भी बल्लेबाज फिफ्टी तक नहीं लगा पाया। हमजा पांगी ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। कप्तान डीज पैट्रो ने 13 और मुहद अफिनिद ने 12 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अजीब वजदी और मोहम्मद हेयरिल का खाता ही नहीं खुला। भारत की ओर से दीपेश देवेन्द्रन ने 5 विकेट चटकाए। उधव मोहन को 2 सफलताएं मिलीं। वहीं किशन कुमार सिंह, खिलान पटेल और कनिष्क चौहान की झोली में 1-1 विकेट आया।
