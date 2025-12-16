कौन हैं Abhigyan Kundu, वैभव सूर्यवंशी के साथी ने ठोका दोहरा शतक; रच दिया इतिहास
अभिज्ञान कुंडू ने 167.20 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने 125 गेंदों पर नाबाद 209 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी में कुंडू ने 17 चौके और 9 ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले आज 16 दिंसंबर को अबू धाबी में मिनी ऑक्शन हो रहा है। इस बीच एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 में विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू का तूफान देखने को मिला है। 17 साल के अभिज्ञान कुंडू ने मलेशिया अंडर 19 टीम के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। वह युवा वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। ऐसे में नीलामी में वैभव सूर्यवंशी के इस साथी पर बड़ी बोली लग सकती है।
कुंदू ने अंडर-19 वनडे क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। उन्होंने अंबाती रायडू (177) को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को भी पछाड़कर इस टूर्नामेंट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया।
अभिज्ञान कुंडू ने 167.20 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने 125 गेंदों पर नाबाद 209 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी में कुंडू ने 17 चौके और 9 छक्के भी लगाए। उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 408 रन बनाए। वेदांत त्रिवेदी और वैभव सूर्यवंशी ने अर्धशतक लगाया।
दुबई में एक बार फिर वैभव का तूफान देखने को मिला। उन्होंने 25 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। वैभव ने 26 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली। इस दौरान इनफॉर्म वैभव ने 5 चौके और 3 छक्के ठोके। वहीं वेदांत ने 125 गेंदों पर 90 रन की अहम पारी खेली।
𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗨𝗥𝗬 💯💯— BCCI (@BCCI) December 16, 2025
India U19 batter Abhigyan Kundu smashes a scintillating double hundred off just 1⃣2⃣1⃣ deliveries. 👌
Take a bow! 🙇♂️
Scorecard ▶️ https://t.co/mKbJZlZcj9#MensU19AsiaCup2025 pic.twitter.com/QUPndbtRBh
