IND U19 vs MLY U19 Live Streaming: फिर एक्शन में नजर आएंगे वैभव सूर्यवंशी, टीवी-मोबाइल पर ऐसे देख पाएंगे यह मैच
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का जीत का सिलसिला जारी है। आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली युवा टीम ने अपने पहले मैच में यूएई को 234 रन से हराया। इसके बाद टीम इंडिया ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को एक रोमांचक मैच में 90 रन से धूल चटाई। लगातार 2 जीत के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है।
अब ग्रुप ए में मैन इन ब्ल्यू का सामना मलेशिया से होगा। ऐसे में भारतीय टीम की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी। इतना ही नहीं फैंस को एक बार फिर युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वैभव ने यूएई के खिलाफ 171 रन की पारी खेली थी। हालांकि, पाकिस्तान के विरुद्ध व सिर्फ रन ही बना पाए थे। तो आइए जानते हैं कि भारत और मलेशिया के बीच मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? साथ इस टक्कर को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?
लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
भारत अंडर-19 और मलेशिया अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का मुकाबला कब खेला जाएगा?
भारत अंडर-19 और मलेशिया अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का मुकाबला मंगलवार, 16 दिसंबर को खेला जाएगा।
भारत अंडर-19 और मलेशिया अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का मुकाबला कहां खेला जाएगा?
भारत अंडर-19 और मलेशिया अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का मुकाबला दुबई के सेवन्स स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारत अंडर-19 और मलेशिया अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का मुकाबला कितने बजे शुरू होगा?
भारत अंडर-19 और मलेशिया अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस 10 बजे होगा।
भारत अंडर-19 और मलेशिया अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप के मुकाबले को टीवी पर कैसे देख सकते हैं?
भारत अंडर-19 और मलेशिया अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप के मुकाबले को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।
भारत अंडर-19 और मलेशिया अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप के मुकाबले को मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?
भारत अंडर-19 और मलेशिया अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप के मुकाबले को सोनी लिव एप पर देख सकते हैं।
मलेशिया U19 टीम
अजीब वाजदी, मोहम्मद हेयरिल (विकेटकीपर), मोहम्मद हारिज अफनान, डीज पात्रो (कप्तान), मुहम्मद आलिफ, मुहम्मद अकरम, हमजा पांगी, मुहम्मद फतहुल मुईन, एन सथनाकुमारन, जाशविन कृष्णमूर्ति, मुहम्मद नूरहानिफ, सियाकिर इज़ुद्दीन, अहमद तर्मिमी, चे जमान, मुहम्मद अफिनिद।
भारत U19 टीम
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, युवराज गोहिल, उधव मोहन, नमन पुष्पक, हरवंश पंगालिया।
