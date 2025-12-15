स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का जीत का सिलसिला जारी है। आयुष म्हात्रे की कप्‍तानी वाली युवा टीम ने अपने पहले मैच में यूएई को 234 रन से हराया। इसके बाद टीम इंडिया ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्‍तान को एक रोमांचक मैच में 90 रन से धूल चटाई। लगातार 2 जीत के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्‍की कर चुकी है।

अब ग्रुप ए में मैन इन ब्‍ल्‍यू का सामना मलेशिया से होगा। ऐसे में भारतीय टीम की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी। इतना ही नहीं फैंस को एक बार फिर युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्‍मीद होगी। वैभव ने यूएई के खिलाफ 171 रन की पारी खेली थी। हालांकि, पाकिस्‍तान के विरुद्ध व सिर्फ रन ही बना पाए थे। तो आइए जानते हैं कि भारत और मलेशिया के बीच मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? साथ इस टक्‍कर को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?