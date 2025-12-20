स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में रविवार को भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम और पाकिस्‍तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के बीच टक्‍कर होगी। फाइनल मुकाबला दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेला जाएगा। सूर्यकुमार यादव की कप्‍तानी वाली सीनियर टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्‍तान को पटखनी दी थी। ऐसे में अब जूनियर टीम भी पाकिस्‍तान को मात देने के लिए तैयार है।

ग्रुप स्‍टेज में रौंदा था ग्रुप स्‍टेज में जब भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम और पाकिस्‍तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के बीच जंग हुई थी तो बाजी आयुष म्‍हात्रे की कप्‍तानी वाली टीम ने मारी थी। ऐसे में भारत अब फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगा। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी ही नहीं 5 अन्‍य प्‍लेयर भी पाकिस्‍तान के लिए काल बनकर मैदान में उतरेंगे।

वैभव सूर्यवंशी वैभव सूर्यवंशी का बल्‍ला इस टूर्नामेंट में आग उगल रहा है। वह 4 मुकाबलों में 1 शतक की बदौलत 235 रन बना चुके हैं। इस दौरान राजस्‍थान रॉयल्‍स के इस बल्‍लेबाज की औसत 58.75 की और स्‍ट्राइक रेट 176.69 की रही है। यूएई के खिलाफ पहले ही मैच में उन्‍होंने 171 रन ठोक दिए थे।

अभिज्ञान कुंडू अभिज्ञान कुंडू इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्‍लेबाज हैं। उन्‍होंने 4 मैच की 3 पारियों में 263.00 की औसत और 151.15 की स्‍ट्राइक रेट से 263 रन कूटे हैं। मलेशिया के खिलाफ इस बल्‍लेबाज ने नाबाद 209 रन की पारी खेली थी।

एरोन जॉर्ज मध्‍यक्रम के बल्‍लेबाज एरोन जॉर्ज भी अच्‍छी लय में नजर आ रहे हैं। वह अब तक खेले 3 मैच में अर्धशतक लगा चुके हैं। जॉर्ज के नाम 3 मैचों में 212 रन है। पाकिस्‍तान के खिलाफ ग्रुप स्‍टेज के मुकाबले में उन्‍होंने 85 रन की अहम पारी खेली थी।

विहान मल्होत्रा विहान मल्होत्रा भी टूर्नामेंट में अब तक शानदार बल्‍लेबाजी करते नजर आए हैं। उन्‍होंने 2 अर्धशतक की बदौलत 4 मैच में 149 रन बनाए हैं। इस दौरान उनक औसत 49.67 की और स्‍ट्राइक रेट 114.62 की रही है।

वेदांत त्रिवेदी वेदांत ने टूर्नामेंट में अब तक 1 अर्धशतक लगाया है। मलेशिया के खिलाफ वह शतक से चूक गए थे। उन्‍होंने 106 गेंदों पर 90 रन की पारी खेली थी। अभिज्ञान कुंडू के साथ मिलकर वेदांत ने 209 रन की साझेदारी की थी।