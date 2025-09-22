IND A vs AUS A: Shreyas Iyer नहीं खेलेंगे इंडिया-ए का दूसरा मैच, लखनऊ में ध्रुव जुरैल करेंगे टीम की कप्तानी

IND A vs AUS A 2nd Unofficial Test भारतीय मिडिल ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर इंडिया-ए बनाम ऑस्ट्रेलिया-ए का दूसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। उनकी जगह ध्रुव जुरैल टीम की कप्तानी करेंगे। बता दें कि श्रेयस वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह पाने की रेस में हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shreyas Iyer: भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर श्रेयस अय्यर इंडिया-ए बनाम ऑस्ट्रेलिया-ए का दूसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच मिस करेंगे। 23 सितंबर यानी मंगलवार से दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट शुरू हो रहा है, जिसमें श्रेयस नहीं खेलेंगे। उनकी जगह इंडिया-ए टीम की कप्तानी विकेटकीपर बैटर ध्रुव जुरैल (Dhruv Jurel) को दी गई, जो पहले श्रेयस के डिप्टी थे। एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को श्रेयस अय्यर के दूसरा अनौपचारिक टेस्ट नहीं खेलने की जानकारी दी। Shreyas Iyer इंडिया-ए का दूसरा मैच नहीं खेलेंगे दरअसल, श्रेयर अय्यर (Shreyas Iyer) वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में जगह पाने की दौड़ में शामिल हैं। यह सीरीज 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होगी। ऐसे में वह इंडिया-ए की तरफ से ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ दूसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे।

टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए एक सूत्र ने बताया कि श्रेयस अभी ब्रेक पर हैं और मुंबई लौट गए हैं। उन्होंने चयनकर्ताओं को सूचित किया है कि वे ऑस्ट्रेलिया ए (IND A vs AUS A 2nd Unofficial Test) के खिलाफ दूसरा चार दिवसीय मैच नहीं खेल पाएंगे।

हालांकि, जब वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम चुनी जाएगी तो वे मिडिल ऑर्डर की रेस में बने रहेंगे। IND A vs AUS A: ड्रॉ रहा पहला अनऑफिशियल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले मैच हाई-स्कोरिंग ड्रॉ रहा। भारत ने पहली पारी 531/7 घोषित पर की। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ए ने 532/6 पर पहली पारी घोषित किया और दूसरी पारी में 56 रन बनाने के साथ मैच ड्रॉ कराया। इस मैच में अय्यर 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर ऑफ स्पिनर कोरी रोच्चिक्चोली की गेंद पर LBW आउट हुए।