IND A vs AUS A: प्रियांश आर्य ने जड़ा तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां
ऑस्ट्रेलिया ए द्वारा बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद सलामी बल्लेबाज ने प्रभसिमरन सिंह के साथ पहले विकेट के लिए सिर्फ 123 गेंद पर 135 रन जोड़े। 24 वर्षीय इस खिलाड़ी ने शुरुआती ओवर में कट शॉट से अपनी पारी की शुरुआत की और गेंदबाजों पर अपनी इच्छानुसार प्रहार करते रहे।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। प्रियांश आर्य ने बुधवार को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच पहले अनौपचारिक वनडे मैच में 82 गेंद में शतक जड़ा। आर्य की आक्रामक पारी में 11 चौके और पांच छक्के शामिल थे। दो गेंद बाद ही वह तनवीर संघा की गेंद पर लॉन्ग-ऑफ पर फील्डर को कैच थमा बैठे और 101 रन बनाकर आउट हुए।
ऑस्ट्रेलिया ए द्वारा बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद, सलामी बल्लेबाज ने प्रभसिमरन सिंह के साथ पहले विकेट के लिए सिर्फ 123 गेंद पर 135 रन जोड़े। 24 वर्षीय इस खिलाड़ी ने शुरुआती ओवर में कट शॉट से अपनी पारी की शुरुआत की और गेंदबाजों पर अपनी इच्छानुसार प्रहार करते रहे।
टॉड मर्फी के ओवर में जड़े तीन चौके
ओवरपिच या वाइड होती हुई किसी भी गेंद को ड्राइव करते रहे। उन्होंने सैम इलियट की गेंद पर मैच का पहला छक्का लगाया और उसे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। टॉड मर्फी ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन आर्य ने जल्द ही नियंत्रण हासिल कर लिया और इस ऑफ स्पिनर के एक ही ओवर में तीन चौके जड़ दिए।
82 गेंद में जड़ा शतक
उन्होंने 60 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर तेजी से रन बनाते हुए अगली 22 गेंद में अपना शतक पूरा किया। आर्य का भारत ए की ओर से यह पहला मैच है और उन्हें पहले वनडे के लिए ही टीम में शामिल किया गया था। कानपुर में होने वाले अगले दो मैचों में अभिषेक शर्मा उनकी जगह लेंगे।
भारत ने बनाए 413 रन
मैच की बात करें तो इंडिया ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट के नुकसान पर 413 रन बनाए। प्रियांश के शतक के अलावा प्रभसिमरन 56, श्रेयस अय्यर 110, रियान पराग 67 और आयुष बडोनी ने 50 रन की पारी खेली। भारत ए ने इससे पहले टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ए को 1-0 से हराया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।