IND A vs AUS A 1st ODI: जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेंगे कप्तान श्रेयस अय्यर, ऑस्ट्रेलिया-ए से आज भिड़ंत

IND A vs AUS A 1st ODI कानपुर के ग्रीन पार्क में आज से भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। पहले मैच में भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर रियान पराग जैसे युवा खिलाड़ी खेलेंगे। पिच पर हल्की घास होने से बल्लेबाजों को मदद मिलेगी वहीं स्पिनरों को भी फायदा होगा। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। IND A vs AUS A 1st Unofficial ODI: ग्रीन पार्क स्टेडियम में मंगलवार को भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच तीन वनडे सीरीज का पहला मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले सोमवार को खिलाड़ियों ने नेट्स पर फाइनल तैयारी परखी। भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने रियान पराग व प्रियांश के साथ जमकर बल्लेबाजी की।

वहीं आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी दूसरे दिन भी ग्रीन पार्क की पिच पर स्पिन के फेर को समझने में जुटे रहे। दूधिया रोशनी में नेट्स पर उतरे भारतीय कप्तान श्रेयस के साथ बल्लेबाज प्रियांश आर्य, रियान पराग, अभिषेक पोरल, सूर्यांश व प्रभसिमरन सिंह ने करीब एक घंटे तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया।

IND A vs AUS A 1st Unofficial ODI: आज होगा इंडिया-ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए का मैच युवा बिग्रेड में शामिल श्रेयस, रियान व रवि विश्नोई का अनुभव भारतीय ए टीम के काम आएगा। लंबी बैटिंग के बाद श्रेयस ने अंतिम एकादश के चयन के लिए कोच ऋषिकेश व सुनील जोशी के साथ चर्चा की। दूसरी ओर गेंदबाजी में रवि विश्नोई, सूर्यांश, विप्रराज निगम ने भी कड़ा अभ्यास किया।