    ICC WTC 2025-27 Points Table: वेस्टइंडीज पर जीत के बाद किस स्थान पर भारत? देखें ताजा अंक तालिका

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:50 PM (IST)

    भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में पारी और 140 रनों से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ WTC पॉइंट्स टेबल में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। पहली पारी में रवींद्र जडेजा के शतक और गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। वेस्टइंडीज की टीम दोनों पारियों में भारतीय गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाई।

    भारत की वेस्टइंडीज पर जीत के बाद WTC Points Table 2025-27 का क्या हाल?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। WTC 2025-27 Points Table Updated: 1948 से अब तक भारत और वेस्टइंडीज के बीच कुल 101 टेस्ट मैच खेले गए जिसमें भारत ने 24 और कैरेबियाई टीम ने 30 मैच जीते। 47 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। 20वीं सदी में वेस्टइंडीज का दबदबा था तो 21वीं सदी में भारत का बोलबाला है।

    अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में भारत ने तीसरे ही दिन वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से मात दी। इस मैच में मिली जीत के बाद डब्ल्यूटीसी अंक तालिका का क्या हाल रहा, आइए जानते हैं। 

    IND vs WI: भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में हराया

    दरअसल, भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच अब तक 17 टेस्ट मुकाबलों का परिणाम पारी के अंतर से निकला है। 20वीं सदी में वेस्टइंडीज ने 9 मुकाबलों को पारी के अंतर जीता था तो 21वीं सदी में भारतीय टीम 8 मैचों को पारी के अंतर से जीत चुकी है। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला 10 अक्टूबर से नई दिल्ली में खेला जाएगा।

    इस मैच में भारत की नजर क्लीन स्वीप करने पर होगी, जबकि वेस्टइंडीज पिछली नाकामियों को पीछे छोड़कर वापसी करना चाहेगी।

    भारत ने घोषित की पहली पारी

    अहमदाबाद टेस्ट के तीसरे दिन मुकाबले (IND vs WI) की शुरुआत होने से पहले कप्तान शुभमन गिल ने टीम की पहली पारी 448/5 के स्कोर पर घोषित की। इस पारी में रवींद्र जडेजा 104, जबकि वाशिंगटन सुंदर 9 रन बनाकर नाबाद रहे। मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को केएल राहुल और ध्रुव जुरैल ने शानदार शतक जड़े थे, जिनकी बदौलत भारत ने मजबूत स्थिति बना ली।

    विंडीज के बल्लेबाज फिर फेल

    वेस्टइंडीज की टीम एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज टीम 45.1 ओवर में सिर्फ 146 रन पर ढेर हो गई। पिछले 15 पारियों में वेस्टइंडीज सिर्फ दो बार ही 200 रन का आंकड़ा पार कर सकी है। उनका सर्वोच्च स्कोर 253 रन रहा है और वे लगातार नई गेंद के सामने संघर्ष करते नजर आए हैं।

    अहमदाबाद में पहली जीत

    दुनिया के सबसे बड़े मैदान नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने टेस्ट प्रारूप में पहली जीत हासिल की है। इस मैदान पर दोनों टीमों के बीच सिर्फ दो टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। इस मुकाबले से पहले दोनों टीमें नवंबर 1983 में आमने-सामने आई थी, जिसमें कपिल देव की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 138 रन से हार का सामना करना पड़ा था।

    WTC Points Table 2025-27 का क्या हाल?

    क्रम: टीम मैच जीत हार ड्रॉ डिडक्शन प्वाइंट्स जीत प्रतिशत
    1. ऑस्ट्रेलिया 3 3 0 0 0 36 100
    2. श्रीलंका 2 1 0 1 0 16 66.67
    3. भारत 6 3 2 1 0 40 55.56
    4. इंग्लैंड 5 2 2 1 2 26 43.33
    5. बांग्लादेश 2 0 1 1 0 4 16.67

