Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs WI: 17वीं बार भारत और वेस्टइंडीज के बीच पारी की जीत से निकला मैच का रिजल्ट, इंडिया टीम ने इतनी बार मारी बाजी

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:13 PM (IST)

    भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बाद घरेलू जमीन पर एक बार फिर दम दिखाया है। अहमदाबाद में खेल गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया। भारत ने अपनी पहली पारी 448 रन घोषित कर दी थी और 286 रन की बढ़त हासिल की।

    prefferd source google
    Hero Image
    भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से शिकस्त दे दी। कप्तान के रूप में शुभमन गिल की यह घर में पहली टेस्ट जीत है। स्पिनर्स ने मिलकर कुल 7 विकेट चटकाए। वेस्टइंडीज की दूरी पारी 146 रन पर सिमट गई। रवींद्र जडेजा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आसानी से पहला टेस्ट मैच जीत लिया। हालांकि, इस मैच में भारत के लिए कई सकारात्मक पहलू रहे, जिसमें राहुल का शतक, जडेजा और जुरैल के शतकों के साथ ही भारतीय गेंदबाजों की प्रभावी गेंदबाजी भी शामिल रही। बुमराह और सिराज दोनों ही लय में दिखे और दूसरी पारी में जडेजा ने स्पिन की बागडोर संभाली। वेस्टइंडीज एक भी सत्र इस मैच में भारत को परेशान नहीं कर सका।

    17 बार हुआ ऐसा

    भारत और वेस्टइंडीज टेस्ट मैचों में 17 बार पारी की जीत से रिजल्ट निकला है। 20वीं सदी में वेस्टइंडीज नौ मौकों पर विजयी रहा है, जबकि 21वीं सदी में भारत ने आठ मौकों पर पारी से जीत हासिल की है। भारत और वेस्टइंडीज के पिछले पांच टेस्ट मैचों की बात करें तो कोई टेस्ट मैच तीन से आगे नहीं चला है। यह मैच भी तीसरे दिन में ही समाप्त हो गया है।

    भारत में वेस्टइंडीज के भारत के खिलाफ पिछले पांच टेस्ट मैच- 

    • कोलकाता, 2013: पारी और 51 रन से हार
    • मुंबई विश्व कप, 2013: पारी और 126 रन से हार
    • राजकोट, 2018: पारी और 272 रन से हार
    • हैदराबाद, 2018: 10 विकेट से हार
    • अहमदाबाद, 2025: पारी और 140 रन से हार

    रवींद्र जडेजा बने हीरो

    एक मजेदार आंकड़े की बात करें तो वेस्टइंडीज ने अपनी पिछली 15 पारियों में केवल 2 बार 200 का आंकड़ा पार किया है, जिसमें उनका हाईस्कोर 253 रन है। वे एक बार भी पहली नई गेंद से आगे नहीं टिक पाए हैं।

    मैच की बात करें तो भारत ने पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज पर दबदबा बनाए रखा। पहली पारी में सिराज और बुमराह की घातक गेंदबाजी बदौलत 162 रन पर समेट दिया। इसके बाद केएल राहुल (100), ध्रुव जुरैल (125) और रवींद्र जडेजा ( नाबाद 104) के शतकों की बदौलत पांच विकेट पर 448 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और 286 रन बढ़त हासिल की।

    गिल की घर में पहली जीत

    तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही भारत अपनी पारी घोषित कर दी। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 146 रन पर ही सिमट गई। भारत के लिए उप-कप्तान रवींद्र जडेजा ने सर्वाधिक चार विकेट चटकाए। तीन विकेट सिराज के नाम रही। कुलदीप को दो तो सुंदर के नाम एक सफलता रही। पूरे मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। गिल ने घर में कप्तान के रूप में अपना टेस्ट मैच जीता।

    यह भी पढ़ें- IND vs WI: 148 साल में पहली बार... केएल राहुल ने हासिल की अनोखी उपलब्धि, बने पहले क्रिकेटर