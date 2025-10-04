Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs WI: 148 साल में पहली बार... केएल राहुल ने हासिल की अनोखी उपलब्धि, बने पहले क्रिकेटर

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:09 AM (IST)

    केएल राहुल ने शुक्रवार को अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपना 11वां टेस्ट शतक लगाया। यह घरेलू मैदान पर उनका दूसरा टेस्ट शतक था लेकिन वह इस उपलब्धि तक पहुंचने के तुरंत बाद आउट हो गए। इससे उनके नाम एक अनोखी उपलब्धि जुड़ गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ा शतक। फाइल फोटो

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक जड़ा। उन्होंने 9 साल बाद भारतीय सरजमीं पर अपना पहला और करियर का दूसरा शतक घर पर जड़ा। इसके लिए उन्हें 3211 दिन तक इंतजार करना पड़ा। वह 100 रन बनाकर आउट हुए। इस पर भी उन्होंने एक अनोखी उपलब्धि हासिल कर ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, केएल राहुल टेस्ट इतिहास में एक ही कैलेंडर वर्ष में दो बार 100 रन पर आउट होने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। यह लगातार दूसरी बार था जब राहुल ने टेस्ट में शतक बनाया और ठीक 100 रन पर आउट हुए। उन्होंने जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में 100 रन बनाए थे।

    पहली बार हुआ ऐसा

    गौरतलब हो कि 1877 में पहला टेस्ट मैच खेले जाने के बाद से कोई भी क्रिकेटर एक ही कैलेंडर वर्ष में दो बार 100 रन पर आउट नहीं हुआ है। केएल राहुल पहले बल्लेबाज बने। इसके अलावा कुल मिलाकर राहुल अपने टेस्ट करियर में दो बार 100 रन पर आउट होने वाले सातवें खिलाड़ी बने।

    भारत में जड़ा दूसरा शतक

    राहुल ने 2016 के बाद से अपना पहला घरेलू शतक और घरेलू मैदान पर अपना दूसरा शतक लगाया। उन्होंने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में 197 गेंद में 12 चौकों की मदद से 100 रनों की शानदार पारी खेली। शतक बनाने के बाद उन्होंने खास अंदाज में जश्न मनाया। इसके बाद खुलासा किया कि वह किसके लिए था।

    बेटी के लिए मनाया जश्न

    मैच के बाद राहुल ने कहा, यह मेरी बेटी के लिए था। मैंने पिछले हफ्ते ही एक मैच खेला था (भारत ए के लिए)। तो हां, मैं वहां खेलते हुए थोड़ा नर्वस था क्योंकि मैं 5-6 हफ्तों से मैदान पर नहीं था। इसलिए उस लय में वापस आना, रन बनाना, मैदान में समय बिताना और 4-5 दिनों तक लगातार खेलना शारीरिक रूप से भी थोड़ी चुनौती है।

    भारत ने घोषित पहली पारी

    बता दें कि भारत ने वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर समेट दी। इसके बाद केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रवींद्र जडेजा के शतकों की बदौलत पांच विकेट के नुकसान पर 448 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। भारत ने 286 रन की बढ़त हासिल की।

    यह भी पढ़ें- IND vs WI: टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने खत्म किया 18 साल का सूखा, इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा