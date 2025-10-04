IND vs WI Test Live Score: भारत ने घोषित की पारी, तीसरे दिन वेस्टइंडीज करेगी बल्लेबाजी
भारतीय बल्लेबाजों ने घरेलू जमीन पर एक बार फिर दम दिखाया है और शानदार बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को दवाब में ला दिया। अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल ध्रुव जुरैल और केएल राहुल ने शतक जमाए।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। केएल राहुल के बाद ध्रुव जुरैल और रवींद्र जडेजा के शतकों की मदद से भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट मैच में दूसरे दिन भी अपना दबदबा बनाए रखा।
पहले दिन मेहमान टीम को 162 रनों पर ढेर करने के बाद भारत ने दूसरे दिन शुक्रवार का अंत पांच विकेट के नुकसान पर 448 रन बनाए। तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले भारत ने अपनी पहली पारी घोषित कर दी।
इसी के साथ मेहमान टीम पर 286 रनों की मजबूत बढ़त है। रवींद्र जडेजा 104 रन बनाकर और वॉशिंगटन सुंदर 9 रन बनाकर नाबाद रहे।
IND vs WI Test Live Score: स्पिनर्स मचाएंगे गदर
आज तीसरा दिन है और आज भी धूप खिली हुई है। दूसरे दिन तीन शतक लगे और शतकवीरों ने गेंद की टूट-फूट का बखूबी सामना किया। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो भारतीय स्पिनरों के लिए दिलचस्प होंगे। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज आज किसी न किसी समय बल्लेबाजी जरूर करेंगे और उन्हें खुद पर ध्यान देना होगा। पिच पर पैरों के निशान काफी पड़ गए हैं, इसलिए स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी करना महत्वपूर्ण होगा।
IND vs WI Test Live Score: भारत ने घोषित की पारी
भारत ने 448/5 रन पर पारी घोषित कर दी है और वेस्टइंडीज आज पहले बल्लेबाजी करने उतरेगा। वह अपनी दूसरी पारी की शुरुआत में सधी हुई करने की उम्मीद करेगा है, लेकिन वे अभी भी भारत के पहली पारी के स्कोर से 286 रन पीछे हैं। यानी भारत ने 286 रन की बढ़त हासिल की है।
IND vs WI Test Live Score: बड़ा स्कोर करना चाहेगा भारत
तीसरे दिन का खेल जल्दी ही शुरू हो जाएगा। भारत बड़ा स्कोर करना चाहेगा। जडेजा शतक बनाकर नाबाद लौटे थे। वॉशिंगटन सुंदर उनका साथ दे रहे हैं।