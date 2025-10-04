IND vs WI Test Live Score: भारत ने घोषित की पारी, तीसरे दिन वेस्टइंडीज करेगी बल्लेबाजी

भारतीय बल्लेबाजों ने घरेलू जमीन पर एक बार फिर दम दिखाया है और शानदार बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को दवाब में ला दिया। अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल ध्रुव जुरैल और केएल राहुल ने शतक जमाए।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। केएल राहुल के बाद ध्रुव जुरैल और रवींद्र जडेजा के शतकों की मदद से भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट मैच में दूसरे दिन भी अपना दबदबा बनाए रखा।

पहले दिन मेहमान टीम को 162 रनों पर ढेर करने के बाद भारत ने दूसरे दिन शुक्रवार का अंत पांच विकेट के नुकसान पर 448 रन बनाए। तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले भारत ने अपनी पहली पारी घोषित कर दी।

इसी के साथ मेहमान टीम पर 286 रनों की मजबूत बढ़त है। रवींद्र जडेजा 104 रन बनाकर और वॉशिंगटन सुंदर 9 रन बनाकर नाबाद रहे।