    ICC Women’s World Cup Semi Final: फाइनल के टिकट के लिए इंग्लैंड-अफ्रीका के बीच जंग,एक्लेस्टोन की चोट ने बढ़ाई चिंता

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:44 AM (IST)

    ICC Women's World Cup Semi Final: महिला वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को इंग्लैंड (ENG W vs SA W) के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना है, खासकर स्पिन के सामने उसकी बल्लेबाजी की कमजोरी को देखते हुए। इंग्लैंड इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, जिसने पहले भी दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराया था। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन की चोट चिंता का विषय है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ट पर बल्लेबाजी का दारोमदार होगा।  

    ENG W vs SA W: फाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड-साउथ अफ्रीका में जंग

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ENG W vs SA W Women's World Cup Semi Final: दक्षिण अफ्रीका की टीम को महिला वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में बुधवार को चार बार की चैंपियन इंग्लैंड टीम के सामने कड़ी चुनौती पेश करनी है तो उसके बल्लेबाजों को स्पिनरों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना होगा। दक्षिण अफ्रीका को लीग चरण में जिन दो मैच में हार का सामना करना पड़ा था, उन दोनों में उसकी बल्लेबाज विफल रही थीं।

    ENG W vs SA W: फाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड-साउथ अफ्रीका में जंग

    इन दोनों अवसरों पर उसकी बल्लेबाजी स्पिन के सामने ही बिखरी थी। इस बीच, अहम मैच से पहले सोफी एक्लेस्टोन की चोट ने इंग्लैंड (England Women's Cricket Team) की चिंता बढ़ा दी है। बाएं हाथ की इस स्पिनर को कालर बोन के पास के जोड़ में मामूली चोट लगी है। ईसीबी ने कहा कि सोफी के बाएं कंधे के स्कैन से चोट की पुष्टि हुई। सेमीफाइनल से पहले उनकी चोट का आकलन जारी रहेगा। हमें उम्मीद है कि वह खेलने के लिए फिट हो जाएंगी।

    दक्षिण अफ्रीका (South Africa Women's Cricket Team) की टीम ने न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान पर करीबी जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह बनाई है। हालांकि स्पिन के खिलाफ उसके बल्लेबाजों का संघर्ष ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम लीग मैच में फिर से सामने आया, जिसने उन्हें 24 ओवरों में सिर्फ 97 रन पर ढेर कर दिया। इं

    ग्लैंड एक बार फिर उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड बुधवार को मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ उतरेगा, क्योंकि उसने इसी मैदान पर टूर्नामेंट अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराया था। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने अब तक सात मैचों में 50.16 की औसत से 301 रन बनाए हैं, लेकिन उनको छोड़कर टीम के अन्य बल्लेबाजों के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव रहा है।

