ICC Women's World Cup Standings: भारत के पाकिस्तान को रौंदने के बाद प्वाइंट्स टेबल में मचा गदर, बाकी टीमों का ये है हाल
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। हरलीन देओल और ऋचा घोष के शानदार प्रदर्शन और गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी के चलते भारत ने यह महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। इस जीत के साथ टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 पर पहुंच गई है और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC Women's World Cup Standings: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान को विश्व कप मैच में 88 रन से हराया। मैच में भारत ने हरलील देओल (46) और ऋचा घोष (35) रन की पारियों के दम पर 247 रन का स्कोर खड़ा किया।
इसके बाद क्रांति गौड़ (3/20) और दीप्ति शर्मा (3/45) की गेंदबाजी के आगे पाकिस्तानी टीम 159 रन पर ढेर हो गई।
पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद महिला विश्व कप की अंक तालिका में बदलाव देखने को मिला। टीम इंडिया नंबर-1 पर पहुंच गई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया। कंगारू टीम दूसरे नंबर पर खिसक गई। आइए एक नजर डालते हैं महिला विश्व कप की प्वाइंट्स टेबल पर।
Women's World Cup Points Table का ताजा हाल
|टीम
|मैच खेले गए
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|प्वाइंट्स
|नेट रन रेट
|भारत
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.515
|ऑस्ट्रेलिया
|2
|1
|0
|0
|3
|+1.780
|इंग्लैंड
|1
|1
|0
|0
|2
|+3.773
|बांग्लादेश
|1
|1
|0
|0
|2
|+1.623
|श्रीलंका
|2
|0
|1
|1
|1
|-1.255
|पाकिस्तान
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.777
|न्यूजीलैंड
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.780
|साउथ अफ्रीका
|1
|0
|1
|0
|0
|
-3.773
भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हराकर महिला विश्व कप 2025 की अंक तालिका (ICC Women's World Cup Standings Latest) में पहला स्थान हासिल किया है। भारतीय महिला टीम ने इस टूर्नामेंट में लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। पाकिस्तान को हराकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अंक तालिका में पीछे छोड़ दिया। कंगारू टीम, जिनका दूसरा मैच श्रीलंकाई टीम के साथ खेला जाना है, वह बारिश की वजह से रद्द किया गया और इस मैच के बाद एक अंक के साथ वह टॉप पर पहुंची थी।
अब ऑस्ट्रेलियाई टीम दो मैच में 1 जीत हासिल कर 3 अंक के साथ दूसरे पायदान पर है। उनका नेट रन रेट +1.780 का है। इंग्लैंड की टीम ने अभी तक एक मैच जीता है, जिसमें उनके पास 2 अंक है और उनका नेट रन रेट +3.773 का है। बांग्लादेश की टीम चौथे स्थान और श्रीलंका की टीम पांचवें स्थान पर है।
