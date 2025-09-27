CWC Telecast: टीवी पर ऐसे LIVE देख पाएंगे Women World Cup के मैच, Live Streaming के लिए करना होगा यह काम

आईसीसी वूमेन्स वर्ल्ड कप का 30 सितंबर से आगाज होने जा रहा है। इससे पहले ICC की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। टूर्नामेंट को लेकर आईसीसी ने बड़ी जानकारी फैंस के साथ साझा की है। बता दें कि 8 टीमें खिताब के लिए एक दूसरे से जंग करेंगी। भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेले जाने वाले मैच से टूर्नामेंट का आगाज होगा।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ गई है। ICC ने वर्ल्ड कप मैचों के प्रसारण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इस टूर्नामेंट को लेकर ICC ने दुनियाभर के ब्रॉकास्टर्स के साथ साझेदारी की है। ताकि क्रिकेट फैंस हर कोने से क्रिकेट के रोमांच का मचा ले सकें।

भारत में इस टूर्नामेंट का टीवी पर सीधा प्रसारण जियोस्टार की साझेदारी से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच जियोहॉटस्टार पर देखे जा सकेंगे। यही फीड बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान में भी उपलब्ध होगी। भारत के सभी मैचों के अलावा सेमीफाइनल और फाइनल मैच का टीवी पर प्रसारण हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी किया जाएगा।

भारत के बाहर ऐसे देख पाएंगे मुकाबले श्रीलंका में महाराजा टीवी अपने चैनल टीवी 1 और वेबसाइट sirasatv.lk के जरिए मैच दिखाएगा। डिजिटल कवरेज ICC.tv ऐप पर भी उपलब्ध होगी। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में विलो टीवी (अमेरिका और कनाडा) और ईएसपीएन (कैरेबियन और साउथ अमेरिका) अपने नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारण करेंगे।

रेडियो पर भी होगी कमेंट्री यूनाइटेड किंगडम में स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पर सभी मुकाबले दिखाए जाएंगे, जबकि 29 मैच स्काई स्पोर्ट्स मेन इवेंट पर भी आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में अमेजन प्राइम वीडियो सभी मुकाबले लाइव और फ्री दिखाएगा। जबकि न्यूजीलैंड में स्काई टीवी इसका प्रसारण करेगा।