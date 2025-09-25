Language
    IND vs ENG CWC 2025: वर्ल्ड कप से पहले भारतीय महिला टीम के लिए बड़ी मुसीबत, चोटिल हो गई तेज गेंदबाज

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:33 PM (IST)

    अरुंधति रेड्डी वॉर्म-अप मैच में हुईं चोटिल। फोटो- ICC

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका के खिलाफ 30 सितंबर को होने वाले टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच से पहले मेजबान भारतीय टीम के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इंग्लैंड के खिलाफ अभयास मैच में तेज गेंदबाज चोटिल हो गई। खिलाड़ी को व्हीलचेयर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा।

    आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप से पहले भारत को एक बड़ा झटका लगा है, जब तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी को इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान चोटिल हो गई। उन्हें व्हीलचेयर पर मैदान से बाहर जाना पड़ा। बेंगलुरु में इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते समय फॉलो-थ्रू में कैच लपकने के दौरान रेड्डी चोटिल हो गईं।

    कैच लेने के दौरान हुईं चोटिल

    तेज गेंदबाज हीथर नाइट का रिटर्न कैच की कोशिश कर रही थीं। वह जमीन पर गिरने से पहले अजीब तरीके से अपने बाएं पैर पर गिर गई। इसके चलते वह चोटिल हो गईं। डॉक्टर मैदान पर दौड़े और रेड्डी को मैदान से बाहर निकालने का प्रयास किया। उसके बाद गेंदबाज के लिए व्हीलचेयर मंगाई गई।

    भारत के लिए खतरे की घंटी

    यह सारी घटना 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर घटी। अरुंधति रेड्डी ने इसी ओवर में इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज एमी जोन्स का विकेट लिया था। हालांकि, उनके चोटिल होने से भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेड्डी को डॉक्टरों की निगरानी में हैं और विश्व कप में उनकी भागीदारी पर स्पष्टता का इंतजार है।

    30 सितंबर से शुरू होगा मुकाबला

    बता दें कि ICC महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर को होगी, जिसमें सह-मेजबान भारत और श्रीलंका गुवाहाटी के असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इस टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में आमने-सामने होंगे। टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक और दिलचस्प भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच 5 अक्टूबर को होगा।

    इन शहरों में खेले जाएंगे मुकाबले

    महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत और श्रीलंका में पांच वेन्यू पर खेला जाएगा। भारत में बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर और विशाखापत्तनम चार मेजबान स्थल हैं, जबकि श्रीलंका में कोलंबो एकमात्र वेन्यू तय किया गया है। पाकिस्तान के सभी मैच कोलंबो में होंगे।

