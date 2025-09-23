ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख खिलाड़ी हुईं महिला वर्ल्ड कप से बाहर, इस ऑलराउंडर की लगी लॉटरी
ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम को आगामी वनडे वर्ल्ड कप से पहले जोरदार झटका लगा है। प्रमुख ऑलराउंडर ग्रेस हैरिस पिंडली में चोट के कारण प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से बाहर हो गईं हैं। ऑस्ट्रेलिया की कोशिश रिकॉर्ड आठवीं बार वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीतने की होगी। हैरिस को भारत के खिलाफ दिल्ली में खेले गए तीसरे वनडे के दौरान फील्डिंग करते समय चोट लगी।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ग्रेस हैरिस के विकल्प के रूप में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर हीथर ग्राहम को बुलाया गया है। याद दिला दें कि 30 सितंबर से गुवाहाटी में महिला वनडे वर्ल्ड कप का शंखनाद होगा। भारत और श्रीलंका टूर्नामेंट के सह-मेजबान हैं।
कैसे लगी चोट
बता दें कि ग्रेस हैरिस को शनिवार को भारत के खिलाफ दिल्ली में खेले गए तीसरे वनडे के दौरान फील्डिंग करते समय चोट लगी थी। हैरिस ने इस सीरीज में केवल एक मैच खेला था। उन्हें एनाबेल सदरलैंड की जगह बुलाया गया था, जो कूल्हें में सूजन के कारण बाहर हुईं थीं।
ऑस्ट्रेलिया महिला वनडे वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत 1 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी। हैरिस की वैसे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख प्लेइंग 11 में शायद ही जगह बनती, लेकिन कंगारू टीम कुछ खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही है, जिसके कारण मौका मिलने की पूरी उम्मीद थी।
ऑस्ट्रेलिया चोटिल खिलाड़ियों से परेशान
फोएब लिचफील्ड ने क्वाड समस्या के कारण भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी दो मैच नहीं खेले। डार्सी ब्राउन को पीठ दर्द की समस्या रही। सोफी मोलिन्यूक्स घुटने की चोट के कारण पूरी सीरीज में उपलब्ध नहीं थीं।
हीथर ग्राहम का रिकॉर्ड
28 साल की हीथर ग्राहम ने एक वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला पिछले साल सितंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। तेज गेंदबाज ऑलराउंडर ने अब तक छह अंतरराष्ट्रीय मैचों में 9 विकेट चटकाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम 28 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगी।
