Womens World Cup 2025: 'दबाव में आए बिना लुत्फ उठाना चाहती हूं', हरमनप्रीत कौर ने इन मसलों पर कमेंट से किया इनकार

बेंगलुरु, पीटीआई: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को आगामी आईसीसी महिला वनडे विश्व कप से पहले प्रशंसकों की उम्मीदों के बारे में पता है, लेकिन वह पहली बार खिताब जीतने के दबाव में आए बिना इस पल का लुत्फ उठाना चाहती हैं। भारत टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 30 अक्टूबर को गुवाहाटी में श्रीलंका के विरुद्ध मैच से करेगा।

हरमनप्रीत ने कही ये बात हरमनप्रीत ने आईसीसी द्वारा आयोजित कप्तानों की संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुझे लगता है कि अपने देश की कप्तानी करना किसी भी खिलाड़ी के लिए हमेशा एक खास पल होता है। वनडे विश्व कप में अपने देश की कप्तानी करना और भी खास होता है और उससे भी बढ़कर यह घरेलू विश्व कप है इसलिए यह और भी विशेष है।

उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है, यह अविश्वसनीय है। जब मैंने खेलना शुरू किया था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने देश की कप्तानी करने का मौका मिलेगा, यह बस एक सपना ही था। उन्होंने कहा कि वनडे विश्व कप 12 साल बाद भारत में हो रहा है और मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए बेहद शानदार होने वाला है। हम दबाव लिए बिना इस पल का लुत्फ उठाना चाहते है।

इस दिन पाकिस्‍तान से होगी टक्‍कर भारत पांच अक्टूबर को कोलंबो में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा, लेकिन हरमनप्रीत इस मैच से जुड़ी राजनीतिक बातों की चिंता करने के बजाय क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मैदान पर क्रिकेट खेलने को नियंत्रित कर सकते हैं। हम बाकी चीजों के बारे में नहीं सोच रहे है। गत विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम सात बार चैंपियन रही है।