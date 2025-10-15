Language
    ICC Rankings: अफगानिस्तान के दो खिलाड़ी बने नंबर-1, तीसरे की नजरें गिल की कुर्सी पर; यशस्वी-कुलदीप ने लगाई छलांग

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    अफगानिस्तान के दो खिलाड़ी बने नंबर-1

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी ने बुधवार को ताजा रैंकिंग जारी की। वनडे रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसकी वजह अफगानिस्तान के खिलाड़ी रहे। तीन अफगान खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से वनडे रैंकिंग में उथल-पुथल मचा दी है। वहीं, टेस्ट में यशस्वी जायसवाल और कुलदीप यादव को फायदा मिला है।

    ICC की ओर से जारी की गई ताजा ODI रैंकिंग में 15 अक्टूबर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ऐतिहासिक बन गया है। टीम के दो स्टार खिलाड़ियों ने नंबर-1 का ताज हासिल किया। राशिद खान एक बार फिर दुनिया के नंबर-1 ODI गेंदबाज बन गए हैं, जबकि अजमतुल्लाह उमरजई ने ODI ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।

    जादरान ने लगाई 8 स्थान की छलांग

    इब्राहिम जादरान ने भी लंबी छलांग लगाई। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेली गई वनडे सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज इब्राहिम जादरान ने 8 स्थान की लंबी छलांग लगाई है। वह अब दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल पहले नंबर पर बने हुए हैं। गिल की रेटिंग इस वक्त 784 है। वहीं, जादरान की 764 रेंटिंग अंक हो गए हैं।

    रोहित-कोहली को हुआ नुकसान

    नई रैंकिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली को नुकसान हुआ है। इससे पहले तक पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आईसीसी की वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हुआ करते थे, लेकिन अब वे तीसरे नंबर पर चले गए हैं, जबकि विराट कोहली को भी एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है। वे अब नंबर 5 पर खिसक गए हैं।

    जायसवाल टॉप-5 में

    आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में वैसे तो इस बार टॉप 10 बल्लेबाजों की रैंकिंग में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने जरूर लंबी छलांग मारी है। दो स्थानों की छलांग के साथ यशस्वी जायसवाल नंबर 5 पर पहुचं गए हैं। यशस्वी जायसवाल की रेटिंग इस वक्त 791 की हो गई है। गेंदबाजी में कुलदीप यादव 14वें स्थान पर आ गए हैं।

    पहले पर रूट बरकरार

    इंग्लैंड के जो रूट अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर भी इंग्लैंड के ही हैरी ब्रूक का कब्जा है। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 816 की रेटिंग के साथ नंबर 4 पर बने हुए हैं।

