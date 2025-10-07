ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए तीन खिलाड़ियों को किया नोमिनेट, दो भारतीयों का नाम शामिल

ICC Player of the Monthआईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए अभिषेक शर्मा कुलदीप यादव और ब्रायन बेनेट को नामित किया गया है। अभिषेक और कुलदीप ने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया जबकि बेनेट ने टी20 विश्व कप क्वालीफायर में अच्छा प्रदर्शन किया। महिला क्रिकेटरों में स्मृति मंधाना ताजमिन ब्रिट्स और सिद्रा अमीन को नामित किया गया है। मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सबसे तेज शतक लगाया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC Player of the month Nomination: भारतीय स्टार अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव और जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट के साथ सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए नोमिनेट किया गया है। इन तीनों खिलाड़ियों ने पिछले महीने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई मैच जिताने वाला प्रदर्शन किया था।

अभिषेक और कुलदीप ने भारत को नवां एशिया कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जबकि बेनेट ने बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन कर जिम्बाब्वे को टी20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई करने में मदद की। खास बात यह रही कि जिम्बाब्वे 2024 टी20विश्व कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर सका था।

Abhishek Sharma ने Asia Cup 2025 में किया था शानदार प्रदर्शन अभिषेक शर्मा को एशिया कप 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। उन्होंने 7 पारियों में 314 रन बनाए थे। उनका औसत 44.86 और स्ट्राइक रेट 200 के साथ, जो टूर्नामेंट में सर्वाधिक था।

वहीं, कुलदीप यादव ने गेंद से कमाल दिखाया और 7 पारियों में 17 विकेट लेकर टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ बने। दूसरी ओर, ब्रायन बेनेट ने भी शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 9 टी20 मैचों में 497 रन बनाए थे, औसत 55.22 और स्ट्राइक रेट 165.66 के साथ। उनके शुरुआती तीन मैचों में ही उन्होंने 72, 65 और 111 रन की पारियां खेलीं, जिससे जिम्बाब्वे को अहम जीत मिली।