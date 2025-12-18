SMAT 2025 Final Live Streaming: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को मिलेगा नया चैंपियन… फ्री में यूं देखें हरियणा-झारखंड का फाइनल मैच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। SMAT 2025 Final Live Streaming: 32 टीमों के बीच 3 हफ्तों तक लंबी भिड़ंत होने के बाद आखिरकार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को आज एक नया चैंपियन मिलने वाला है।

खिताबी जंग हरियाणा और झारखंड के बीच आज यानी 18 दिसबंर को होनी है। ये मैच पुणे के महाराष्ट्र एसोसिएशन स्टेडियम में होना है, जिसमें दोनों टीमें खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर कदम रखेगी। दोनों टीमें ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और फाइनल तक का सफर तय किया। ऐसे में जानते हैं फैंस कैसे SMAT 2025 Final मैच को फ्री में लाइव देख सकते हैं?

SMAT 2025 Final Live Streaming की पूरी डिटेल्स कब खेला जाएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल मैच? (SMAT 2025 Final Date) सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच आज यानी 18 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा। कहां खेला जाएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल मैच? (SMAT 2025 Final Venue) सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। किन दो टीमों के बीच खेला जाएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल मैच? (SMAT 2025 Final Teams) सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच हरियाणा और झारखंड (SMAT Final Haryana vs Jharkhand) के बीच खेला जाना है। कितने बजे होगा SMAT 2025 Final Toss? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच हरियाणा Vs झारखंड के बीच होना है। इस मैच का टॉस 4 बजे होगा, जबकि मैच दोपहर 4:30 बजे से शुरू होगा। कैसे देख सकते हैं SMAT 2025 Final Live Streaming? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैंस जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। Syed Mushtaq Ali Trophy Winners List इंटर स्टेट टी-20 टूर्नामेंट (भारत) 2006-07 तमिलनाडु टीम ने जीता फाइनल

2009-10= महाराष्ट्र टीम ने जीता फाइनल

2010-11=बंगाल टीम ने जीता फाइनल

2011-12=बड़ौदा टीम ने जीता फाइनल

2012-13= गुजरात टीम ने जीता फाइनल

2013-14= बड़ौदा टीम ने जीता फाइनल

2014-15=गुजरात टीम ने जीता फाइनल

2015-16= यूपी टीम ने जीता फाइनल

2016-17= मध्यप्रदेश ने जीता (इंटर स्टेट टी20 टूर्नामेंट)

2016-17= ईस्ट जोन ने जीता फाइनल

2017-18=दिल्ली ने जीता फाइनल

2018-19=कर्नाटक ने जीता फाइनल

2019-20= कर्नाटक ने जीता फाइनल

2020-21=तमिलनाडु ने जीता फाइनल

2021-22=तमिलनाडु ने जीता फाइनल

2022-23=मुंबई टीम ने जीता फाइनल

2023-24=पंजाब टीम ने जीता फाइनल

2024-25=मुंबई टीम ने जीता फाइनल

2025-26= आज मिलेगा नया चैंपियन (हरियाणा/झारखंड) SMAT Final 2025: दोनों टीमों ने ऐसे फाइनल तक सफर तय किया हरियाणा हरियाणा की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT 2025) में सुपर लीग ग्रुप-बी का हिस्सा रहते हुए कुल 3 मैच खेले, जिसमें से उन्हें दो मैच में जीत मिली, जबकि एक मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वह ग्रुप-बी की अंक तालिका में 8 अंक और +2.325 नेट रनरेट के साथ पहले पायदान पर है।

झारखंड SMAT 2025 सुपर लीग ग्रुप-ए की अंक तालिका में झारखंड की टीम टॉप पर है। झारखंड की टीम ने भी 3 मैच में से दो मैच में जीत हासिल की, जबकि एक मैच में हार का सामना किया। उनका नेट रन रेट +0.221 है।