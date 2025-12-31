Language
    ICC Rankings: मिचेल स्टार्क बने जसप्रीत बुमराह के लिए खतरा, इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने टेस्ट रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:35 PM (IST)

    मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एशेज सीरीज के चौथे मैच में महत्वपूर्ण प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक और तेज गेंदबाज जोश टोंग ने आईसीसी मे ...और पढ़ें

    जसप्रीत बुमराह की कुर्सी खतरे में।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों ने लंबी छलांग लगाई है। बल्लेबाजी रैंकिंग में हैरी ब्रूक तीन स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं, गेंदबाजी में जोश टंग ने 13 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है।

    मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एशेज सीरीज के चौथे मैच में महत्वपूर्ण प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक और तेज गेंदबाज जोश टोंग ने आईसीसी मेंस टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में उल्लेखनीय प्रगति की है। टॉप-5 में कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं है।

    रूट पहले स्थान पर मौजूद

    ब्रूक ने 41 और 18 नाबाद के महत्वपूर्ण स्कोर के बाद ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के साथ-साथ कीवी बल्लेबाज केन विलियमसन को पीछे छोड़ते हुए हमवतन जो रूट के बाद दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। रूट 867 अंक के साथ पहले स्थान पर काबिज हैं। हैरी ब्रूक के 846 रेटिंग प्वाइंट्स हो गए हैं।

    टंग को हुआ 13 स्थानों का फायदा

    वहीं, टंग के पांच विकेट और दो विकेट के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें 13 पायदान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ 30वें स्थान पर पहुंचने में मदद की है, जबकि उनके साथी तेज गेंदबाज गस एटकिंसन (चार पायदान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर) और ब्रायडन कार्स (छह पायदान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर) ने भी रैंकिंग में छलांग लगाई है।

    बुमराह की बादशाहत को मिली चुनौती

    गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह की बादशाहत कायम है। 879 रेटिंग अंक के साथ बुहराह पहले स्थान पर हैं। वहीं, मिचेल स्टार्क को एक स्थान का फायदा हुआ है और वह 843 रेटिंग अंक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के नोमान अली ने भी दो स्थान की छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है।

