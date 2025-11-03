World Cup Trophy लेने से पहले कप्तान Harmanpreet Kaur की इच्छा पूरी करने से Jay Shah ने किया इनकार, वायरल VIDEO से चला पता

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Harmanpreet Kaur World Cup Trophy: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार ODI वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिनकी कप्तानी पर तीन लगातार हार के बाद सवाल उठने लगे थे, उन्होंने ना केवल समझदारी भरी कप्तानी दिखाई बल्कि नॉकआउट मैचों में बेहतरीन बल्लेबाजी करके सभी आलोचकों को गलत साबित कर दिया।

फाइनल मैच में अफ्रीका को हराने के बाद जब कप्तान हरमनप्रीत आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के हाथों World Cup Trophy लेने मंच पर पहुंचीं, तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, जिसे करने से खुद चेयरमैन जय शाह भी मना करने लगे। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आइए जानते हैं कप्तान हरमनप्रीत ने ऐसा क्या करने की कोशिश की थी?

Harmanpreet Kaur का दिल जीत लेने वाला रिएक्शन VIRAL दरअसल, भारतीय महिला टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur World Cup Trophy) जब स्टेज पर ट्रॉफी लेने गई तो उन्होंने सबसे पहले आईसीसी चेयरमैन जय शाह के सम्मान में उनके पैर छूने की कोशिश की। लेकिन पूर्व BCCI सचिव जय शाह ने तुरंत रोक दिया और हरमनप्रीत को ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि वह भी भारतीय कप्तान का सम्मान करना चाहते थे। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फैंस हरमनप्रीत कौर द्वारा पेश की गई भारत की संस्कृति की तारीफ कर रहे हैं।