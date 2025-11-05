'जिंदगीभर के लिए मेरे दिल में...', Harmanpreet Kaur ने अपनी बाजू पर गुदवाया 'World Cup Trophy' का टैटू
Harmanpreet Kaur Tattoo: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने हाथ पर विश्व कप ट्रॉफी का नया टैटू बनवाया है। इस टैटू में 2025 और 52 नंबर लिखे हैं, जो 2025 महिला वनडे विश्व कप और फाइनल में 52 रन की जीत या विश्व कप के 52वें संस्करण से जुड़े हैं। हरमनप्रीत ने कहा कि यह ट्रॉफी हमेशा उनके दिल और त्वचा में हमेशा रहेगी, जिसका उन्हें पहले दिन से ही बेसब्री से इंतजार था।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Harmanpreet Kaur World Cup Trophy Tattoo: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब जिताने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक नया टैटू अपने हाथ पर गुदवाया है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर कप्तान हरमनप्रीत ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपनी बाजू पर विश्व कप ट्रॉफी वाला टैटू बनवाया है। ये टैटू बेहद ही खास है, जो कि विश्व कप की ट्रॉफी का है।
Harmanpreet Kaur ने शेयर की अपने नए टैटू की फोटो
दरअसल, हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur Tattoo) के नए ‘विश्व कप ट्रॉफी’ टैटू में दो नंबर लिखें हुए हैं- पहला 2025 और दूसरा 52। 2025 का कनेक्शन तो ये भारतीय महिला वनडे विश्व कप 2025 के खिताब से जुड़ा है, जबकि 52 नंबर का कनेक्शन है, कि ये महिला विश्व कप का फाइनल मैच उन्होंने 52 रन से जीता। वहीं, इस नंबर का एक दूसरा कनेक्शन ये भी हो सकता है कि ये महिला विश्व कप का 52वां संस्करण रहा, जिसे भारत ने जीत लिया।
बता दें कि सबसे पहला महिला विश्व कप का आयोजन 1973 में हुआ था। इस दौरान हरमनप्रीत कौर ने अपने टैटू के साथ जो कैप्शन में बात लिखी वो फैंस का दिल जीत रही है।
हरमनप्रीत कौर ने इस तस्वीर के साथ लिखा, यह हमेशा के लिए मेरी त्वचा और मेरे दिल में अंकित हो गई। पहले दिन से आपका इंतजार कर रहा हूं और अब मैं हर सुबह आपको देखूंगा और आभारी रहूंगा।
आज PM Modi से मिलेगी भारत की चैंपियन बेटियां
साउथ अफ्रीका को आईसीसी वनडे विश्व कप के फाइनल में हराने के बाद भारत की विश्व विजेता महिला टीम मंगलवार यानी 4 नवंबर की शाम को दिल्ली पहुंची। आज यानी 5 नवंबर को हरमनप्रीत ब्रिगेड की पीएम मोदी से मुलाकात होगी। टीम से पीएम मोदी अपने आवास पर मुलाकात करेंगे और इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा खिलाड़ियों को विशेष सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा।
