'जिंदगीभर के लिए मेरे दिल में...', Harmanpreet Kaur ने अपनी बाजू पर गुदवाया 'World Cup Trophy' का टैटू

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Harmanpreet Kaur World Cup Trophy Tattoo: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब जिताने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक नया टैटू अपने हाथ पर गुदवाया है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर कप्तान हरमनप्रीत ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपनी बाजू पर विश्व कप ट्रॉफी वाला टैटू बनवाया है। ये टैटू बेहद ही खास है, जो कि विश्व कप की ट्रॉफी का है।

Harmanpreet Kaur ने शेयर की अपने नए टैटू की फोटो दरअसल, हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur Tattoo) के नए ‘विश्व कप ट्रॉफी’ टैटू में दो नंबर लिखें हुए हैं- पहला 2025 और दूसरा 52। 2025 का कनेक्शन तो ये भारतीय महिला वनडे विश्व कप 2025 के खिताब से जुड़ा है, जबकि 52 नंबर का कनेक्शन है, कि ये महिला विश्व कप का फाइनल मैच उन्होंने 52 रन से जीता। वहीं, इस नंबर का एक दूसरा कनेक्शन ये भी हो सकता है कि ये महिला विश्व कप का 52वां संस्करण रहा, जिसे भारत ने जीत लिया।