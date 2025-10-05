35 छक्के और 14 चौके...ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हरजस सिंह ने वनडे में ठोका तिहरा शतक, विश्व क्रिकेट में मचा हड़कंप

ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी ने अपनी बैटिंग से तूफान मचा दिया है। इस खिलाड़ी ने 50 ओवरों के मैच में तिहरा शतक जमाया है। उन्होंने इस तिहरे शतक से कई रिकॉर्ड बनाए हैं। अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 35 छक्के और 14 चौके मारे हैं। इस खिलाड़ी का नाम इस समय पूरे क्रिकेट जगत पर छा गया है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वनडे में दोहरा शतक कई बार लग चुका है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा तीन बार ये काम कर चुके हैं। हालांकि, तिहरा शतक अभी भी टेढ़ी खीर है। इसे बनाना आसान नहीं है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हरजस सिंह ने बताया है कि 50 ओवरों के मैच में तिहरा शतक जमाया जा सकता है। उन्होंने ये काम ऑस्ट्रेलिया के ग्रेड क्रिकेट मैच में किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरजस ने सिडनी ग्रेड मैच में तिहरा शतक जमाया है। वेस्टर्न सबअर्ब्स से खेलते हुए सिडनी क्रिकेट क्लब के खिलाफ पैटर्न पार्क में उनके बल्ले से ये तिहरा शतक निकला। उन्होंने इस मैच में महज 141 गेंदों का सामना किया और 35 छक्कों के साथ 14 चौकों की मदद से 314 रन बनाए।

अंडर-19 टीम का रहे हिस्सा हरजस ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने इस मैच में नंबर-3 पर बल्लेबाजी की 11वें ओवर में कदम रखा। उन्होंने शुरुआत संभल के की और खाता खोलने के लिए चार गेंदें लीं। एक बार जब उन्होंने अपनी आंखें जमा लीं तो फिर जमकर तूफान मचाया। उन्होंने इस पारी के दौरन अपनी टीम के पुराने खिलाड़ी बॉब सिम्पसन के 229 रनों के रिकॉर्ड को पीछे कर दिया।