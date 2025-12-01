Language
    वापसी को तैयार हार्दिक पांड्या, बड़े मैच से पहले टीम से जुड़े, साउथ अफ्रीका सीरीज में दिखाएंगे दम!

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:56 PM (IST)

    एशिया कप-2025 के दौरान चोटिल हुए हार्दिक पांड्या मैदान पर वापसी को तैयार हैं और वह टीम से जुड़ भी गए हैं। हार्दिक पांड्या का फिट हो जाना भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है। 

    हार्दिक पांड्या फिट होकर वापसी को तैयार

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान में वापसी को तैयार हैं। पांड्या को एशिया कप के दौरान चोट लग गई थी जिसके कारण वह टीम से बाहर थे। पांड्या को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लीयरेंस मिल गया है और वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 सीरीज में नजर आ सकते हैं।

    पांड्या इससे पहले दो दिसंबर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की तरफ से पंजाब के खिलाफ मैच खेलेंगे। ये मैच हैदाराबाद में खेला जाएगा। वहीं चार दिसंबर को भी वह गुजरात के खिलाफ मैच खेलेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है।

    सेलेक्टर रखेंगे नजर

    एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, चार दिसंबर को जब पांड्या मैदान पर उतरेंगे तो हाल ही में सेलेक्शन कमेटी में शामिल किए गए प्रज्ञान ओझा उन पर नजर रखेंगे और उनकी ओवरऑल फिटनेस चेक करेंगे। इसके बाद ही साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टीम चयन किया जाएगा।

    पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है, "21 अक्तूबर से 30 नवंबर तक हार्दिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बाहर भी नहीं गए थे। उन्होंने इस दौरान अपना रिहैब पूरा किया और वह प्रोटोकॉल्स के हिसाब से वापसी को तैयार हैं। इस समय उन्हें टी20 इंटरनेशनल में बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने को लेकर क्लीयरेंस दे दिया गया है। वह पंजाब के खिलाफ मैच से पहले बड़ौदा की टीम से जुड़ भी चुके हैं। चार दिसंबर को वह गुजरात के खिलाफ भी खेलेंगे। अगर भारतीय टीम मैनेजमेंट उन्हें पहले नहीं बुलाता है तो वह छह दिसंबर को हरियाणा के खिलाफ भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं।"

    नौ दिसंबर से शुरू हो रही है सीरीज

    भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें इस समय वनडे सीरीज खेल रही हैं जिसका पहला मैच हो चुका है। दूसरा मैच तीन दिसंबर और चौथा मैच छह दिसंबर को होना है। इसके बाद नौ दिसंबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का आखिरी मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में होगा।

