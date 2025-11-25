हार्दिक पांड्या की सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में वापसी, पृथ्वी शॉ की नजरें आईपीएल नीलामी पर
चोट के कारण टीम इंडिया से बाहर चल रहे हार्दिक पांड्या मैदान पर वापसी को तैयार हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी फिटनेस साबित करेंगे। वहीं पृथ्वी शॉ की नजरें दमदार खेल दिखा आईपीएल फ्रेंचाइजियों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की होगी।
पीटीआई, हैदराबाद: चोट के बाद वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या पर बुधवार से शुरू हो रहे सैयद मुश्ताक अली टी-20 टूर्नामेंट में सभी की नजरें होंगी, जबकि प्रतिभाशाली घरेलू क्रिकेटर आईपीएल की नीलामी से पहले अच्छा प्रदर्शन करके ध्यान खींचना चाहेंगे।
हार्दिक ने सितंबर में एशिया कप के दौरान चोट लगने के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। फरवरी मार्च में भारत में होने वाले टी-20 विश्व कप से पहले हार्दिक सिर्फ टी-20 प्रारूप ही खेलेंगे और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध नौ दिसंबर से शुरू हो रही टी-20 सीरीज से पहले अपनी फिटनेस साबित करने का उनके पास यह टूर्नामेंट ही एक मौका है। टूर्नामेंट हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता और लखनऊ में खेला जाएगा।
मुंबई की टीम पर नजरें
शार्दुल ठाकुर की कप्तानी वाली मुंबई टीम गत विजेता के तौर पर उतरेगी। बड़ौदा की टीम आठ दिसंबर तक सात ग्रुप मैच खेलेगी और मुख्य कोच मुकुंद परमार को हार्दिक के अधिकांश मैचों में खेलने की उम्मीद है। परमार ने कहा कि वह अभी टीम से जुड़ा नहीं है लेकिन हमें उम्मीद है कि वह अधिकांश मैच खेलेगा। उसकी मौजूदगी से टीम का मनोबल बढेगा।
कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मुंबई के लिए अधिकांश ग्रुप मैच खेलेंगे। शिवम दुबे भी मुंबई टीम का हिस्सा है। वहीं, स्पिनर वरूण चक्रवर्ती को तमिलनाडु का कप्तान बनाया गया है जो ग्रुप चरण में खेलेंगे। केरल के कप्तान संजू सैमसन भी ग्रुप चरण में नजर आएंगे।
पृथ्वी शॉ की नजरें आईपीएल नीलामी पर
पृथ्वी शॉ को पिछले साल नीलामी में किसी आइपीएल टीम ने नहीं खरीदा था। अब वह घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं। वह भी अच्छा प्रदर्शन करके वापसी का दावा ठोकना चाहेंगे। नीतीश राणा दिल्ली की कप्तानी करेंगे। असम के कप्तान रियान पराग और मध्यप्रदेश के वेंकटेश अय्यर की नजरें भी बेहतर प्रदर्शन पर होंगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।