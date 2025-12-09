पैपराजी पर बुरी तरह भड़के हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के प्राइवेट मूवमेंट की Video की वायरल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के स्‍टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में होने वाले पहले टी20 की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच उनकी एक इंस्‍टा पोस्‍ट काफी वायरल हो रही है। इसमें उन्‍होंने पैपराजी पर अपनी भड़ास निकाली है।

दरअसल, पैपराजी ने उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की तस्वीरें और वीडियो वायरल की हैं। हार्दिक ने पैपराजी पर निशाना साधते हुए उन्हें अपनी पार्टनर की अपमानजनक तस्वीरें लेने के लिए फटकार लगाई। हार्दिक ने शेयर की स्‍टोरी हार्दिक ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, "मैं समझता हूं कि लोगों की नजरों में रहने से ध्यान और जांच-पड़ताल की जरूरत पड़ती है। यह मेरे चुने हुए जीवन का हिस्सा है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने हद पार कर दी।" उन्होंने कहा, "माहिका बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में सीढ़ियों से उतर रही थीं, तभी पैपराजी ने उन्हें ऐसे एंगल से कैद करने का फैसला किया, जहां से कोई भी महिला की तस्वीर लेने की हकदार नहीं है। एक निजी पल को घटिया सनसनी में बदल दिया गया।"

Hardik Pandya's Instagram story. pic.twitter.com/GGuLKNe4GO — Tanuj (@ImTanujSingh) December 9, 2025 यह सम्‍मान की बात है भारतीय ऑलराउंडर ने लिखा, "यह किसने क्या क्लिक किया, इसकी बात नहीं है, यह बुनियादी सम्मान की बात है। महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। सभी को सीमाओं का अधिकार है। मीडिया के भाई हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, मैं आपकी मेहनत का सम्मान करता हूं और मैं हमेशा सहयोग करता हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया थोड़ा और सावधान रहें। हर चीज को कैद करने की जरूरत नहीं है। हर पहलू को देखने की जरूरत नहीं है। आइए इस खेल में थोड़ी मानवता बनाए रखें। धन्यवाद।"