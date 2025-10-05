Language
    IND vs AUS: गौतम गंभीर ने पावर हाथ में लेने के लिए रोहित को रास्ते से हटाया? चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:15 PM (IST)

    एक रिपोर्ट के अनुसार रोहित शर्मा के वनडे कप्तान बने रहने से टीम का कल्चर बिगड़ सकता था। इसलिए चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल को कप्तान बनाने का फैसला किया। दरअसल रोहित के कप्तान रहने से गौतम गंभीर फैसला नहीं ले पा रहे थे। अगर रोहित कप्तान रहते तो ड्रेसिंग रूम में उन्हें अपनी विचारधारा पर चलने का मौका मिलता और प्रबंधन ऐसा नहीं चाहता था।

    गंभीर अपने हाथ में चाहते हैं पावर। फाइल फोटो

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रोहित शर्मा अब वनडे कप्तान नहीं रहे। उनकी जगह शुभमन गिल को कप्तानी सौंप दी गई है। 26 वर्षीय गिल, जिन्हें इस साल की शुरुआत में टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था, 19 अक्टूबर से पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही आगामी वनडे सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे।

    चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने कहा कि रोहित को हटाने का फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि तीन अलग-अलग फॉर्मेट के लिए तीन अलग-अलग कप्तान रखना मुश्किल होता। हालांकि, जो बताया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा छिपाया जा रहा है। जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है।

    टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, रोहित को नजरअंदाज करने का फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि अगर यह सीनियर खिलाड़ी वनडे में कप्तान बना रहता तो टीम का कल्चर बिगड़ सकता था। अगर 38 वर्षीय रोहित कप्तान बने रहते तो इसका मतलब होता कि ड्रेसिंग रूम में उन्हें अपनी विचारधारा पर चलाने का मौका मिलता और प्रबंधन ऐसा नहीं चाहता था।

    रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

    इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हेड कोच गौतम गंभीर अपने कार्यकाल के पहले छह महीनों में पीछे हट गए थे। क्योंकि रोहित ही फैसले लेते थे। हालांकि, न्यूजीलैंड (घरेलू) और ऑस्ट्रेलिया (बाहर) के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद वे फ्रंट फुट पर आ गए।

    टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से लिखा, रोहित जैसे कद के खिलाड़ी को कप्तानी की भूमिका में रखने का मतलब होता कि ड्रेसिंग रूम में उन्हें अपने सिद्धांतों को लागू करने का मौका मिलता। गंभीर ने अपने कार्यकाल के पहले छह महीनों में टेस्ट और वनडे में पीछे की सीट ले ली थी, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार ने उन्हें और अधिक मजबूती से जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रेरित किया।

    2027 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं

    गौरतलब हो कि रोहित और विराट कोहली दोनों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में बतौर खिलाड़ी शामिल किया गया है। यह स्पष्ट है कि रोहित और कोहली का चयन अब योग्यता और फॉर्म के आधार पर किया जाएगा। यह जोड़ी 2027 के वनडे विश्व कप के लिए पक्के तौर पर टीम का हिस्सा नहीं हैं। अगर इन दोनों सीनियर बल्लेबाजों को वर्ल्ड कप खेलना है तो उन्हें लगातार रन बनाने होंगे।

