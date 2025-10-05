IND vs AUS: गौतम गंभीर ने पावर हाथ में लेने के लिए रोहित को रास्ते से हटाया? चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने

एक रिपोर्ट के अनुसार रोहित शर्मा के वनडे कप्तान बने रहने से टीम का कल्चर बिगड़ सकता था। इसलिए चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल को कप्तान बनाने का फैसला किया। दरअसल रोहित के कप्तान रहने से गौतम गंभीर फैसला नहीं ले पा रहे थे। अगर रोहित कप्तान रहते तो ड्रेसिंग रूम में उन्हें अपनी विचारधारा पर चलने का मौका मिलता और प्रबंधन ऐसा नहीं चाहता था।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रोहित शर्मा अब वनडे कप्तान नहीं रहे। उनकी जगह शुभमन गिल को कप्तानी सौंप दी गई है। 26 वर्षीय गिल, जिन्हें इस साल की शुरुआत में टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था, 19 अक्टूबर से पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही आगामी वनडे सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे।

चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने कहा कि रोहित को हटाने का फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि तीन अलग-अलग फॉर्मेट के लिए तीन अलग-अलग कप्तान रखना मुश्किल होता। हालांकि, जो बताया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा छिपाया जा रहा है। जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, रोहित को नजरअंदाज करने का फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि अगर यह सीनियर खिलाड़ी वनडे में कप्तान बना रहता तो टीम का कल्चर बिगड़ सकता था। अगर 38 वर्षीय रोहित कप्तान बने रहते तो इसका मतलब होता कि ड्रेसिंग रूम में उन्हें अपनी विचारधारा पर चलाने का मौका मिलता और प्रबंधन ऐसा नहीं चाहता था।

रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हेड कोच गौतम गंभीर अपने कार्यकाल के पहले छह महीनों में पीछे हट गए थे। क्योंकि रोहित ही फैसले लेते थे। हालांकि, न्यूजीलैंड (घरेलू) और ऑस्ट्रेलिया (बाहर) के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद वे फ्रंट फुट पर आ गए।