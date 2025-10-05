'छप्परफाड़ कर देने की...', गिल युग के आरंभ पर फूटा मोहम्मद कैफ का गुस्सा, रोहित को लेकर कह दी बड़ी बात
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के नए दौर की शुरआत अब सही मायने में हो गई है। टेस्ट में शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने के बाद वनडे में भी उनको टीम की कमान सौंप दी है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर गिल को दे गई। रोहित बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे।
बीसीसीआई ने 4 अक्टूबर शनिवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का एलान किया। रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है। दोनों दिग्गज बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे। एक ऐसा कप्तान जिसने कुछ महीने पहले टीम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, उसे कप्तानी से हटा दिया गया।
रोहित शर्मा की तारीफ में कही यह बात
फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद भी रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को चयनकर्ताओं ने वनडे का कप्तान बना दिया। इससे पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ आहत हो गए। उन्होंने कहा अभी रोहित शर्मा को वक्त दिया जाना चाहिए था। फैसला लेने में जल्दबाजी की गई है।
'हम उनको 1 साल नहीं दे पाए'
कैफ ने कहा, रोहित शर्मा ने हिन्दुस्तान को अपने 16 साल दिए और हम उनको 1 साल नहीं दे पाए बतौर कप्तान। 16 आईसीसी इवेंट के मुकाबलों में से 15 में उनके नाम जीत है। 15 मैच जीते हैं, एक मैच हारे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल था। चैंपियंस ट्रॉफी का जो आखिरी मैच था दुबई में उसमें रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच थे।
'रोहित ने ऐसा नहीं किया'
कैफ ने आगे कहा, रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी भारत को जिताया। 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जो खेला गया था, उसमें भी जीत दिलाई। उन्होंने बड़प्पन दिखाया कि इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। 2024 का वर्ल्ड कप जीत लिया, अब नए खिलाड़ियों को आने का मौका दिया जाए। हिन्दुस्तान में ऐसे उदाहरण है जब तक एक खिलाड़ी का अच्छा दौर चलता है उसे खींचते जाते हैं। रोहित शर्मा ने ऐसा काम नहीं किया।
'गिल का वक्त आएगा'
पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, रोहित शर्मा ने प्लेयर बनाएं, संवारा, संभाला। अंडर प्रेशर हर चीज बताई। पर उनको हमने एक साल, 2027 का जो वर्ल्ड कप है, कप्तानी नहीं दी गई। हटा दिए गए। एक साल हम उनको अतिरिक्त दे नहीं पाए। जिस कप्तान ने 8 महीने में हमको दो आईसीसी ट्रॉफी दिलाई। शुभमन गिल युवा हैं नए हैं अच्छे कप्तान बन सकते हैं पर हर चीज में जल्दबाजी करने की आवश्यकता क्या है? छप्परफाड़ कर देने की जरूरत क्या है उनका वक्त आएगा। पर अभी रोहित का वक्त था वैसे।
