सिर्फ 1 टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई... Gautam Gambhir बतौर कोच अब तक कितनी बार हुए फेल? पूरी लिस्ट यहां देखें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Gautam Gambhir Record as Coach: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए गौतम गंभीर का कोचिंग कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा है। टीम इंडिया को पिछले 13 महीनों में दूसरी घरेलू टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को 0-2 से हार झेलनी पड़ी।

बता दें कि गंभीर के दौर में भीरत ने पिछले साल न्यूजीलैंड से घर में 0-3 से सीरीज हारी, ऑस्ट्रेलिया के हाथों बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गंवाई और अब 25 साल में पहली बार घर में साउथ अफ्रीका से भी सीरीज हार गया। ऐसे में आपको बताते हैं बतौर कोच गंभीर कितनी बार फेल हुए है।

बतौर भारत के हेड कोच Gautam Gambhir का टेस्ट रिकॉर्ड दरअसल, राहुल द्रविड़ के कार्यकाल खत्म होने के बाद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir Test Record) को जून 2024 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया। उन्होंने 9 जुलाई 2024 से जिम्मेदारी संभाली। गंभीर की कोचिंग में अब तक भारत ने 19 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 7 मैच जीते, 10 हारे और 2 ड्रॉ रहे। शुरुआत में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद प्रदर्शन काफी खराब रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-3 की हार का सामना करना पड़ा।