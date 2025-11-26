सिर्फ 1 टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई... Gautam Gambhir बतौर कोच अब तक कितनी बार हुए फेल? पूरी लिस्ट यहां देखें

Language
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:51 PM (IST)

    गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल में भारतीय क्रिकेट टीम को टेस्ट मैचों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उनके मार्गदर्शन में भारत ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अब दक्षिण अफ्रीका से घरेलू टेस्ट सीरीज हारी है। गंभीर के कोच रहते हुए भारत ने 19 टेस्ट में से 10 हारे हैं, जिसमें घर में लगातार दो सीरीज हारना शामिल है।  

    बतौर भारत के हेड कोच Gautam Gambhir का टेस्ट रिकॉर्ड

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Gautam Gambhir Record as Coach: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए गौतम गंभीर का कोचिंग कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा है। टीम इंडिया को पिछले 13 महीनों में दूसरी घरेलू टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को 0-2 से हार झेलनी पड़ी। 

    बता दें कि गंभीर के दौर में भीरत ने पिछले साल न्यूजीलैंड से घर में 0-3 से सीरीज हारी, ऑस्ट्रेलिया के हाथों बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गंवाई और अब 25 साल में पहली बार घर में साउथ अफ्रीका से भी सीरीज हार गया। ऐसे में आपको बताते हैं बतौर कोच गंभीर कितनी बार फेल हुए है।

    बतौर भारत के हेड कोच Gautam Gambhir का टेस्ट रिकॉर्ड

    दरअसल, राहुल द्रविड़ के कार्यकाल खत्म होने के बाद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir Test Record) को जून 2024 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया। उन्होंने 9 जुलाई 2024 से जिम्मेदारी संभाली। गंभीर की कोचिंग में अब तक भारत ने 19 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 7 मैच जीते, 10 हारे और 2 ड्रॉ रहे। शुरुआत में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद प्रदर्शन काफी खराब रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-3 की हार का सामना करना पड़ा।

    गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारत ने हारे मैच (वनडे और टेस्ट)

    • 27 साल बाद श्रीलंका के खिलाफ बायलैटरल ODI सीरीज हार
    • पहली बार 3 मैचों की ODI सीरीज में 30 विकेट गंवाए
    • 45 साल बाद एक कैलेंडर ईयर में ODIs में भारत बिना जीत के
    • 36 साल बाद भारत न्यूजीलैंड से घरेलू टेस्ट सीरीज हारा
    • 19 साल बाद चिन्नास्वामी में टेस्ट मैच हार
    • इतिहास में पहली बार घरेलू टेस्ट क्रिकेट में 50 रन से कम का स्कोर
    • पहली बार भारत न्यूजीलैंड से घरेलू टेस्ट मैच हारा
    • 12 साल बाद भारत ने घरेलू टेस्ट सीरीज गंवाई
    • लगातार दो घरेलू टेस्ट सीरीज हारने का शर्मनाक रिकॉर्ड
    • 12 साल बाद वानखेड़े में टेस्ट मैच हार
    • पहली बार भारत 200 रन से कम के लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम(घरेलू टेस्ट में)
    • पहली बार घरेलू टेस्ट सीरीज में वाइटवॉश
    • 13 साल बाद मेलबर्न में टेस्ट मैच हार
    • 10 साल बाद बैक-टू-बैक टेस्ट सीरीज में हार
    • 10 साल बाद बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गंवाई
    • 12 साल बाद एक टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच हारे
    • पहली बार WTC फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में विफल (2025)
    • हेडिंग्ले में 5 शतक लगाने के बाद भी टेस्ट मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम
    • लॉर्ड्स में 200 से कम लक्ष्य का पीछा करने में दूसरी बार नाकाम (इंग्लैंड के खिलाफ)
    • मैनचेस्टर में 11 साल बाद टेस्ट मैच में 600+ रन खर्च किए
    • 17 साल बाद एडिलेड में ODI मैच हार
    • घरेलू मैदान पर 124 का सबसे छोटा लक्ष्य चेज करने में नाकाम रहने का रिकॉर्ड
    • 15 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच हार
    • सबसे बड़ी रन अंतर से हार
    • दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट (Nov 26, 2025) में भारत को सबसे बड़े रन अंतर से हराया।
    • दो बार घर में व्हाइटवॉश कराने वाले पहले भारतीय कोच- भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ।

