Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA: विराट कोहली के 53वें वनडे शतक पर गौतम गंभीर ने ऐसा दिया रिएक्‍शन, फैंस का दिल हो गया खुश

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:33 PM (IST)

    विराट कोहली ने बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में अपने करियर का 53वां शतक पूरा किया। मौजूदा सीरीज में कोहली ने बैक टू बैक शतक ठोका। रायपुर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    विराट कोहली (Pic Credit- X)

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। विराट कोहली की क्‍लास बल्‍लेबाजी का गवाह बुधवार को रायपुर बना। 37 साल के कोहली ने बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में अपने करियर का 53वां शतक जमाया।

    विराट कोहली ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्‍ट्रीय स्‍टेडियम पर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए 93 गेंदों में 102 रन बनाए। दाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने अपनी पारी के दौरान सात चौके और दो छक्‍के लगाए। बड़ी बात है कि मौजूदा सीरीज में कोहली ने लगातार दूसरा सैकड़ा जमाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गौतम गंभीर का रिएक्‍शन

    विराट कोहली ने मार्को यानसेन द्वारा किए पारी के 38वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। एक रन पूरा करते ही कोहली ने हवा में छलांग लगाई और कम ऑन कहकर खुद का जोश बढ़ाया।

    इसके बाद उन्‍होंने हेलमेट व ग्‍लव्‍स उतारे और गले से रिंग निकालकर उसे चूमा। फिर आसमान की तरफ देखकर नमस्‍ते किया और इसके बाद बल्‍ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया।

    कोहली के रिकॉर्ड शतक पर गौतम गंभीर का रिएक्‍शन वायरल हो गया है। गंभीर ने खड़े होकर मुस्‍कुराकर तालियां बजाईं और कोहली को शतक की बधाई दी। काफी समय से यह बात चली आ रही है कि गंभीर-कोहली के बीच सबकुछ ठीक नहीं है। मगर गंभीर के रिएक्‍शन ने काफी हद तक इस विवाद वाली बात पर पानी फेर दिया है।

    gambhirhasare

    2027 वनडे वर्ल्‍ड कप लक्ष्‍य

    विराट कोहली की 37 की उम्र में भी फिटनेस लाजवाब है। वो तेजी से रन दौड़ रहे हैं। उन्‍होंने बुधवार को रायपुर में अपनी शतकीय पारी के दौरान 62 रन दौड़ से पूरे किए जबकि 40 रन बाउंड्री से निकाले।

    यह दिखाता है कि कोहली सुपरफिट हैं और उनका लक्ष्‍य 2027 वनडे वर्ल्‍ड कप खेलना है। कोहली ने आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की सहमति भी दी है, जिससे वो अपनी मैच फिटनेस को बरकरार रख सकेंगे।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: 11वीं बार लगातार... विराट कोहली ने बैक-टू-बैक शतक जड़कर बनाया अनोखा रिकॉर्ड, सचिन की कर ली बराबरी

    यह भी पढ़ें- ICC ODI Ranking: विराट कोहली ने कप्तान शुभमन गिल को पछाड़ा, रोहित शर्मा की बादशाहत कायम