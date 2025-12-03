स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। विराट कोहली की क्‍लास बल्‍लेबाजी का गवाह बुधवार को रायपुर बना। 37 साल के कोहली ने बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में अपने करियर का 53वां शतक जमाया। विराट कोहली ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्‍ट्रीय स्‍टेडियम पर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए 93 गेंदों में 102 रन बनाए। दाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने अपनी पारी के दौरान सात चौके और दो छक्‍के लगाए। बड़ी बात है कि मौजूदा सीरीज में कोहली ने लगातार दूसरा सैकड़ा जमाया।

गौतम गंभीर का रिएक्‍शन विराट कोहली ने मार्को यानसेन द्वारा किए पारी के 38वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। एक रन पूरा करते ही कोहली ने हवा में छलांग लगाई और कम ऑन कहकर खुद का जोश बढ़ाया।

इसके बाद उन्‍होंने हेलमेट व ग्‍लव्‍स उतारे और गले से रिंग निकालकर उसे चूमा। फिर आसमान की तरफ देखकर नमस्‍ते किया और इसके बाद बल्‍ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। कोहली के रिकॉर्ड शतक पर गौतम गंभीर का रिएक्‍शन वायरल हो गया है। गंभीर ने खड़े होकर मुस्‍कुराकर तालियां बजाईं और कोहली को शतक की बधाई दी। काफी समय से यह बात चली आ रही है कि गंभीर-कोहली के बीच सबकुछ ठीक नहीं है। मगर गंभीर के रिएक्‍शन ने काफी हद तक इस विवाद वाली बात पर पानी फेर दिया है।