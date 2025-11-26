'गौतम गंभीर हाय...हाय...', भारत की शर्मनाक हार के बाद हेड कोच के सामने गुवाहाटी में लगे नारे
भारतीय टीम घरेलू टेस्ट सीरीज में शर्मसार हुई। टीम इंडिया को गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 408 रन की शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत ने इसी के साथ साउथ अफ्रीका के हाथों दो मैचों की सीरीज में 0-2 का क्लीन स्वीप झेला। मेजबान टीम की हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर की कड़ी आलोचना हुई। गंभीर की उपस्थिति में मैदान पर फैंस ने गौतम गंभीर हाय हाय के नारे लगाए।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। गौतम गंभीर के कोच रहते भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के हाथों दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-2 का क्लीन स्वीप झेलना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने बुधवार को गुवाहाटी में भारत को 408 रन के विशाल अंतर से पटखनी दी।
भारत की यह टेस्ट प्रारूप में रन के अंतर से सबसे बड़ी शिकस्त रही। वहीं, साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत का घर में टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया। वैसे, भारतीय टीम पिछले कुछ समय से घरेलू परिस्थितियों में खराब प्रदर्शन के कारण आलोचनाओं से घिरी हुई है।
दक्षिण अफ्रीका से पहले भारत को घर में न्यूजीलैंड के हाथों 0-3 से क्लीन स्वीप झेलना पड़ा था। बहरहाल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पराजय के बाद भारत का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का रास्ता कठिन हो गया है।
गंभीर की हुई हूटिंग
गुवाहाटी में फैंस को भारत की हार नहीं पची। फैंस यहां हेड कोच गौतम गंभीर से सबसे ज्यादा खफा नजर आए। बारसपरा क्रिकेट स्टेडियम पर भारत की हार के बाद हेड कोच के सामने ही फैंस ने गौतम गंभीर हाय हाय के नारे लगाए। इस तरह भारतीय हेड कोच की जमकर हूटिंग हुई।
🚨: Angry Fans chanted "Gautam Gambhir Hay Hay" in front of Gautam Gambhir after India’s embarrassing Test series loss at Guwahati stadium. pic.twitter.com/7gq4T1lq8j— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) November 26, 2025
गंभीर ने भविष्य पर क्या कहा
भारत की गुवाहाटी में करारी शिकस्त के बाद गौतम गंभीर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बीसीसीआई उनके भविष्य पर फैसला करेगा। गंभीर ने कहा कि भारतीय क्रिकेट महत्वपूर्ण है, मैं नहीं।
भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारत ने पिछले 7 में से 5 घरेलू टेस्ट गंवाए हैं और अब तक खेले गए 18 मैचों में से 10 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है।
डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल का हाल
बता दें कि भारतीय टीम बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के हाथों क्लीन स्वीप झेलने के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गई है। भारत ने 2025-27 साइकिल में अब तक 9 में से 4 टेस्ट मैच जीते है, जबकि चार मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा। उसका विजयी प्रतिशत 48.15 है।
याद दिला दें कि भारत की शिकस्त से पाकिस्तान को फायदा हुआ, जो चौथे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं, ऐतहासिक जीत के साथ साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे पायदान पर पहुंच गई। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम मौजूद है।
