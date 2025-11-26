'गौतम गंभीर हाय...हाय...', भारत की शर्मनाक हार के बाद हेड कोच के सामने गुवाहाटी में लगे नारे

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। गौतम गंभीर के कोच रहते भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के हाथों दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज में 0-2 का क्‍लीन स्‍वीप झेलना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने बुधवार को गुवाहाटी में भारत को 408 रन के विशाल अंतर से पटखनी दी।

भारत की यह टेस्‍ट प्रारूप में रन के अंतर से सबसे बड़ी शिकस्‍त रही। वहीं, साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत का घर में टेस्‍ट सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप किया। वैसे, भारतीय टीम पिछले कुछ समय से घरेलू परिस्थितियों में खराब प्रदर्शन के कारण आलोचनाओं से घिरी हुई है।

दक्षिण अफ्रीका से पहले भारत को घर में न्‍यूजीलैंड के हाथों 0-3 से क्‍लीन स्‍वीप झेलना पड़ा था। बहरहाल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पराजय के बाद भारत का विश्‍व टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का रास्‍ता कठिन हो गया है।