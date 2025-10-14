Gautam Gambhir Net Worth: कितने अमीर हैं कोच गौतम गंभीर? कार से लेकर बंगले तक, जीते हैं लग्जरी लाइफ

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Gautam Gambhir Birthday: भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक ओपनर और मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर का आज जन्मदिन हैं। कोच गंभीर आज 44 साल के हो गए हैं। टीम इंडिया के लिए 2000 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले गंभीर ने तीनों फॉर्मेट में शानदार पारियां खेलकर टीम इंडिया को कई बार अहम मैच में जीत दिलाई।

गंभीर 2007 टी20 विश्व कप फाइनल और 2011 वनडे विश्व कप वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे। टी20 विश्व कप 2007 में गंभीर ने फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 75 रन की शानदार पारी खेली थी और वनडे मैच में भी उन्होंने अहम पारी (97 रन) खेलकर भारत को दूसरी बार विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।

सिर्फ इतना ही नहीं, बतौर आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और केकेआर के मेंटर की भूमिका भी अच्छे से निभाई। मौजूदा समय में वह भारतीय टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में आज उनके बर्थडे पर जानते हैं कोच गंभीर कुल कितनी संपत्ति के मालिक हैं।

Gautam Gambhir Net Worth: कितनी हैं गंभीर की नेटवर्थ? गौतम गंभीर की नेटवर्थ (Gautam Gambhir Net Worth 2025 Latest) के बारे में बात करें, तो टीम इंडिया के हेड कोच की नेटवर्थ करीब 32 डॉलर मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 265 करोड़ रुपए हैं। उनकी कमाई सिर्फ क्रिकेट से ही नहीं, बल्कि अलग-अलग ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस से होती है।

गंभीर की आय में बीसीसीआई द्वारा हेड कोच को दी जाने वाली सालाना सैलरी, विश्व कप खिताबों और बाकी क्रिकेट गतिविधियों से होने वाली कमाई शामिल है। गंभीर ने कई शेयर में, रेस्टरेंट में पैसे निवेश करें हैं। दो बार बतौर केकेआर कप्तान आईपीएल का खिताब जीतने पर गंभीर (Happy Birthday Gautam Gambhir) को करीब 95 करोड़ रुपये मिले थे। वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर के तौर पर उन्हें हर सीजन के लिए 3.5 करोड़ रुपये मिले थे। केकेआर के मेंटर के रूप में उन्हें करीब 25 करोड़ रुपये एक सीजन के लिए मिले थे। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उनकी वहां से भी मोटी कमाई हुई।

Gambhir की कोचिंग में टीम इंडिया की सफलता 14 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में जन्मे गौतम गंभीर (Team India Head Coach Gautam Gambhir Records) ने 2007 टी20 विश्व कप और 2011 एकदिवसीय विश्व कप जीत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ-साथ 2012 और 2014 में कोलकाता नाइटराइडर्स को आईपीएल खिताब दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

जुलाई 2024 से वह भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिलाई और एशिया कप में पाकिस्तान पर जीत के साथ खिताब दिलाने में वह कामयाब हुए। इस तरह पहले ऐसे पहले खिलाड़ी और कोच रहे, जिन्होंने टीम को एशिया कप और आईसीसी ट्रॉफी जिताने की अनोखी अपलब्धि हासिल की।

आलीशान घर में रहते हैं गंभीर गौतम गंभीर (Gambhir House) का दिल्ली में राजिंदर नगर में घर है, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपये हैं। इसके अलावा नोएडा के JP Vish Town में उनका एक प्लाट है जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये हैं और उनका मलकापुर गांव में एक प्लाट है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये है।