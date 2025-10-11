Language
    'एक 25 साल के लड़के को टेस्ट टीम की कप्तानी...', हेड कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को लेकर कही बड़ी बात

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 03:57 PM (IST)

    हेड कोच गौतम गंभीर के साथ कप्तान शुभमन गिल। फोटो- PTI

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि जब तक युवा कप्तान सही काम करता रहेगा और सही बातें कहता रहेगा, वह शुभमन गिल का पूरा समर्थन करेंगे। उन्होंने 25 वर्षीय शुभमन गिल की अब तक कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने के तरीके की भी जमकर तारीफ की। गंभीर ने इस साल की शुरुआत में भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद गिल के साथ अपनी पहली बातचीत को याद करते हुए कहा कि इस युवा खिलाड़ी ने अपनी सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को बखूबी पार किया है।

    नई दिल्ली में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट के दौरान स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए गंभीर ने कहा कि टेस्ट कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद गिल को अनुचित आलोचना का सामना करना पड़ा था। हालांकि, उन्होंने इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान अविश्वसनीय धैर्य दिखाते हुए अपने आलोचकों को चुप करा दिया था और सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई।

    वनडे की भी मिली कप्तानी

    गिल को अब रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम की भी कप्तानी सौंपी गई है। वह इस अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की सीरीज में वनडे कप्तान के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेंगे, क्योंकि भारत उन्हें अफ्रीका में 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में टीम की कमान संभालने के लिए तैयार कर रहा है।

    इंग्लैंड दौरे पर था दबाव

    गिल ने टेस्ट टीम की कमान उस उथल-पुथल भरे दौर में संभाली थी, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आईपीएल के बीच में ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर सीरीज हारने और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर 0-3 से मिली हार के बाद भारत इंग्लैंड दौरे पर भारी दबाव में था।

    'एक 25 साल के युवक को कप्तानी'

    गंभीर ने कहा, मुझे याद है। एक 25 साल के युवक को टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपते हुए, मैंने उससे एक बात साफ-साफ कह दी थी, हमने तुम्हें गहरे समुद्र में फेंक दिया है। यहां से सिर्फ दो ही रास्ते हैं—या तो तुम डूब जाओगे या फिर एक विश्वस्तरीय तैराक बन जाओगे। मेरे लिए इंग्लैंड में बनाए गए 750 रन उतने मायने नहीं रखते, जितना कि एक 25 साल के युवक ने कप्तान के तौर पर अपनी पहली टेस्ट सीरीज में खुद को, टीम को और दबाव को कैसे संभाला।

    गिल ने की कोहली की बराबरी

    बता दें कि गिल ने टेस्ट मैचों में अपना स्वर्णिम प्रदर्शन जारी रखते हुए नई दिल्ली में दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कप्तान के रूप में अपना पांचवां शतक जड़ा। इसके साथ ही एक कैलेंडर वर्ष में भारतीय टेस्ट कप्तान द्वारा सर्वाधिक शतक लगाने के विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी की।

