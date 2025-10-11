IND vs WI: क्या शुभमन गिल की गलती के कारण दोहरे शतक से चूक गए यशस्वी जायसवाल, रन आउट में किस की गलती?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया जब शनिवार को मैदान पर उतरी तो उम्मीद थी कि यशस्वी जायसवाल अपना दोहरा शतक पूरा कर लेंगे। यशस्वी शानदार लय में नजर आ रहे थे और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर हावी हो चुके थे। ऐसे में ये उम्मीद जायज थी। लेकिन शायद उनकी किस्मत में दोहरा शतक नहीं था। यशस्वी रन आउट हो गए।

हालांकि, इस रन आउट को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग शुभमन गिल को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यशस्वी ने 175 रनों का पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 258 गेंदों का सामना किया और 22 चौके मारे।

ऐसे हुए रन आउट दिन के दूसरे ओवर में जेडन सील्स गेंदबाजी कर रहे थे। सील्स ने ऊपर गेंद फेंकी जिसे जायसवाल ने मिडऑन की तरफ खेल दिया। यशस्वी शॉट मारने के तुरंत बाद ही रन के लिए दौड़ दिए। वह आधी से ज्यादा पिच को कवर कर चुके थे और तभी गिल ने मना कर दिया। यशस्वी वापस लौटे, लेकिन तब तक चंद्रपॉल की थ्रो पर विकेटकीपर तेविन इमलाच ने विकेट उखाड़ दिए थे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">I can feel the pain inside you Yashasvi Jaiswal.💔😭 <a href="https://t.co/antuiRjqmg">pic.twitter.com/antuiRjqmg</a></p>— CricSachin (@Sachin_Gandhi7) <a href="https://twitter.com/Sachin_Gandhi7/status/1976914179912319445?ref_src=twsrc%5Etfw">October 11, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> लेकिन यहां गिल की आलोचना हो रही है क्योंकि वह गेंद को देख रहे थे जबकि कॉल यशस्वी का था और उन्हें यशस्वी की बात सुननी चाहिए थी। गिल चाहते तो यशस्वी को काफी पहले मना कर सकते थे। इसी कारण उनकी आलोचना हो रही है, लेकिन यहां पूरी तरह से गिल को कसूरवार नहीं दोहराया जा सकता। यशस्वी की आदत रही है कि वह शॉट खेलने के तुरंत बाद बिना ये देखे की गेंद कहां और किसके पास गई है, रन के लिए भाग देते हैं। यही हाल ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में भी देखा गया था। कारण जो भी रहा हो, लेकिन यशस्वी के पास अपना दूसरा दोहरा शतक बनाने का मौका चला गया।