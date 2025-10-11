Language
    IND vs WI: क्या शुभमन गिल की गलती के कारण दोहरे शतक से चूक गए यशस्वी जायसवाल, रन आउट में किस की गलती?

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 02:30 PM (IST)

    भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा शतक जमाने से चूक गए। वह रन आउट हुए। हालांकि, इसके लिए शुभमन गिल को ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वही दूसरे छोर पर स्ट्राइक पर थे। 

    यशस्वी जायसवाल दोहरा शतक बनाने से चूके

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया जब शनिवार को मैदान पर उतरी तो उम्मीद थी कि यशस्वी जायसवाल अपना दोहरा शतक पूरा कर लेंगे। यशस्वी शानदार लय में नजर आ रहे थे और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर हावी हो चुके थे। ऐसे में ये उम्मीद जायज थी। लेकिन शायद उनकी किस्मत में दोहरा शतक नहीं था। यशस्वी रन आउट हो गए।

    हालांकि, इस रन आउट को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग शुभमन गिल को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यशस्वी ने 175 रनों का पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 258 गेंदों का सामना किया और 22 चौके मारे।

    ऐसे हुए रन आउट

    दिन के दूसरे ओवर में जेडन सील्स गेंदबाजी कर रहे थे। सील्स ने ऊपर गेंद फेंकी जिसे जायसवाल ने मिडऑन की तरफ खेल दिया। यशस्वी शॉट मारने के तुरंत बाद ही रन के लिए दौड़ दिए। वह आधी से ज्यादा पिच को कवर कर चुके थे और तभी गिल ने मना कर दिया। यशस्वी वापस लौटे, लेकिन तब तक चंद्रपॉल की थ्रो पर विकेटकीपर तेविन इमलाच ने विकेट उखाड़ दिए थे।

    लेकिन यहां गिल की आलोचना हो रही है क्योंकि वह गेंद को देख रहे थे जबकि कॉल यशस्वी का था और उन्हें यशस्वी की बात सुननी चाहिए थी। गिल चाहते तो यशस्वी को काफी पहले मना कर सकते थे। इसी कारण उनकी आलोचना हो रही है, लेकिन यहां पूरी तरह से गिल को कसूरवार नहीं दोहराया जा सकता। यशस्वी की आदत रही है कि वह शॉट खेलने के तुरंत बाद बिना ये देखे की गेंद कहां और किसके पास गई है, रन के लिए भाग देते हैं। यही हाल ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में भी देखा गया था। कारण जो भी रहा हो, लेकिन यशस्वी के पास अपना दूसरा दोहरा शतक बनाने का मौका चला गया।

    गिल ने पूरा किया शतक

    यशस्वी के बाद गिल ने मोर्चा संभाला और शानदार शतक जमाया। उन्होंने 128 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में गिल ने 196 गेंदों का सामना किया और 16 चौकों के अलावा दो छक्के मारे। भारत ने अपनी पहली पारी पांच विकेट के नुकसान पर 518 रनों पर घोषित कर दी।