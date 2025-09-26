आंध्र प्रदेश के विश्व विजेता कोच की हुई न्यूजीलैंड टीम में एंट्री, अस्थायी तौर पर मिली बहुत बड़ी जिम्मेदारी
हाल ही में आंध्र प्रदेश के साथ जुड़ने वाले विश्व विजेता कोच ने न्यूजीलैंड क्रिकेट से मिली बड़ी जिम्मेदारी को भी कबूल कर लिया है। वह अस्थायी तौर पर टीम के साथ काम करेंगे और न्यूजीलैंड की मदद करेंगे। इस बीच वह आंध्र प्रदेश के हेड कोच के तौर पर अपना काम जारी रखेंगे।
पीटीआई, वेलिंगटन: न्यूजीलैंड के पूर्व मुख्य कोच गैरी स्टीड न्यूजीलैंड क्रिकेट से फिर जुड़ गए हैं और अब वह हाई परफार्मेंस निदेशक होंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने शुक्रवार को बताया कि स्टीड खिलाड़ियों और कोचों के विकास के साथ हाई परफार्मेंस कार्यक्रमों के प्रभारी होंगे।
इससे पहले जून में उन्होंने मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था। वह 2018 से 2025 तक टीम के कोच थे। इस दौरान न्यूजीलैंड टीम 2019 वनडे विश्व कप, 2021 टी20 विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्राफी के फाइनल तक पहुंची। न्यूजीलैंड ने 2019-21 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत को हराया।
स्टीड खुश
स्टीड ने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट पिछले तीस साल से मेरे दिल के काफी करीब है और खेल से जुड़े रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी यह भूमिका पूर्णकालिक नहीं है जिससे वह न्यूजीलैंड क्रिकेट के बाहर भी काम कर सकते हैं। उन्हें 2025-26 रणजी सत्र के लिए आंध्र टीम का मुख्य कोच बनाया गया है।
आंध्र प्रदेश की टीम के साथ-साथ वह न्यूजीलैंड टीम की मदद करेंगे। न्यूजीलैंड की टीम का ध्यान अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर है जो भारत में खेला जाएगा। टीम ने अभी तक एक भी बार ये टूर्नामेंट नहीं जीता है। आंध्र प्रदेश का कोच होने के नाते वह भारत की स्थिति को अच्छे से समझ न्यूजीलैंड की मदद कर सकते हैं।
टीम के खिलाड़ियों को होगा फायदा
स्टीड वो शख्स हैं जो न्यूजीलैंड क्रिकेट की सेवा लंबे समय से कर रहे हैं। वह खिलाड़ियों को भलीभांति जानते हैं और इसी कारण वह समझते हैं कि किसको किस तरह से यूज करना है। वह देश के क्रिकेटिंग कल्चर से भी वाकिफ हैं और इसी कारण उनके समय में टीम ने लगातार अच्छा किया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।