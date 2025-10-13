साउथ अफ्रीका टेस्ट के बीच पाकिस्तान के लिए आई बुरी खबर, 20 मैच खेलने वाले बल्लेबाज का हुआ निधन

पीटीआई, कराची: पाकिस्तान के सबसे उम्रदराज पूर्व क्रिकेटर वजीर मोहम्मद का सोमवार को 95 वर्ष की आयु में बर्मिंघम में निधन हो गया। टेस्ट खिलाड़ी हनीफ, मुश्ताक और सादिक मोहम्मद के बड़े भाई वजीर ने 1952 से 1959 के बीच 20 टेस्ट मैच खेले।

वह 1952 में पहली बार टेस्ट सीरीज खेलने वाली पाकिस्तानी टीम के सबसे उम्रदराज जीवित सदस्य थे। उन्होंने संन्यास लेने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के सलाहकार के रूप में भी काम किया। इसके बाद वे ब्रिटेन चले गए। वजीर ने पाकिस्तान की शुरुआती टेस्ट जीतों में कुछ यादगार पारियां खेलीं, जिनमें 1957-58 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध पोर्ट ऑफ स्पेन में 189 रनों की मैराथन पारी भी शामिल है जिसने पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं 1954 में ओवल टेस्ट में मिली प्रसिद्ध जीत में वजीर पाकिस्तान के शीर्ष स्कोरर रहे।

पाकिस्तान में शोक की लहर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय अपने घर में साउथ अफ्रीका की मेजबानी कर रही है। लाहौर में दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच के बीच पाकिस्तान को ये बुरी खबर मिली है। पूरे देश में शोक की लहर है। वजीर का नाम देश के महान क्रिकेटरों में लिया जाता है। उनका जाना पूरे देश के लिए क्षति है। संभवतः पाकिस्तानी टीम कल टेस्ट मैच के तीसरे दिन काली पट्टी बांधकर उतर सकती है।