Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साउथ अफ्रीका टेस्ट के बीच पाकिस्तान के लिए आई बुरी खबर, 20 मैच खेलने वाले बल्लेबाज का हुआ निधन

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 09:22 PM (IST)

    पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है और पहले टेस्ट मैच के बीच उसे एक निराश करने वाली खबर मिली है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया है। इस शख्स को क्रिकेट का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तान क्रिकेट में दौड़ी शोक की लहर

    पीटीआई, कराची: पाकिस्तान के सबसे उम्रदराज पूर्व क्रिकेटर वजीर मोहम्मद का सोमवार को 95 वर्ष की आयु में बर्मिंघम में निधन हो गया। टेस्ट खिलाड़ी हनीफ, मुश्ताक और सादिक मोहम्मद के बड़े भाई वजीर ने 1952 से 1959 के बीच 20 टेस्ट मैच खेले।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह 1952 में पहली बार टेस्ट सीरीज खेलने वाली पाकिस्तानी टीम के सबसे उम्रदराज जीवित सदस्य थे। उन्होंने संन्यास लेने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के सलाहकार के रूप में भी काम किया। इसके बाद वे ब्रिटेन चले गए। वजीर ने पाकिस्तान की शुरुआती टेस्ट जीतों में कुछ यादगार पारियां खेलीं, जिनमें 1957-58 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध पोर्ट ऑफ स्पेन में 189 रनों की मैराथन पारी भी शामिल है जिसने पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं 1954 में ओवल टेस्ट में मिली प्रसिद्ध जीत में वजीर पाकिस्तान के शीर्ष स्कोरर रहे।

    पाकिस्तान में शोक की लहर

    पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय अपने घर में साउथ अफ्रीका की मेजबानी कर रही है। लाहौर में दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच के बीच पाकिस्तान को ये बुरी खबर मिली है। पूरे देश में शोक की लहर है। वजीर का नाम देश के महान क्रिकेटरों में लिया जाता है। उनका जाना पूरे देश के लिए क्षति है। संभवतः पाकिस्तानी टीम कल टेस्ट मैच के तीसरे दिन काली पट्टी बांधकर उतर सकती है।

    वजीर को विज्डन नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उनको क्रिकेट के आंकड़ों की जानकारी शानदार थी। वह क्रिकेट के इनसाइकलोपीडिया कहे जाते थे। उन्होंने आंकड़े मुंहजवानी याद रहते थे।

    पीसीबी ने जताया दुख

    उनके निधन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुख जाहिर किया है और सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट की है। पीसीबी ने लिखा, "पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज वजीर मोहम्मद के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हैं। वह पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहम्मद भाईयों में वह चौथे थे। उन्होंने 1952 से 59 तक पाकिस्तान के लिए कुल 20 टेस्ट मैच खेले।

    यह भी पढ़ें- PAK vs SA: नोमान अली की फिरकी ने साउथ अफ्रीका को किया परेशान, रिकेलटन और जोर्जी ने बचाई लाज

    यह भी पढ़ें- PAK vs SA: पूर्व साउथ अफ्रीका के कप्तान से हुई बड़ी गलती, शान मसूद को बताया दिया 'इंडिया का कप्तान'