Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'गिल बल्‍लेबाजी कर रहे तब तक मैगी बना लो', कटक में फेल होने के बाद बुरी तरह ट्रोल हुए शुभमन

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:59 PM (IST)

    टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की ओर से पहला ओवर लुंगी एनगिडी ने किया। ओवर की तीसरी गेंद पर गिल ने मार्को यानसेन को कैच थमा दिया। लुंग ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शुभमन गिल का नहीं चला बल्‍ला।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज में चोटिल होने के बाद शुभमन गिल की टी20 सीरीज के पहले मैच में वापसी हुई। कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले जा रहे 5 मैचों की सीरीज के पहले टी20 में गिल बतौर ओपनर मैदान पर उतरे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गिल के चलते ही संजू सैमसन को बेंच पर बैठना पड़ा। हालांकि, भारतीय टी20 टीम के उपकप्‍तान गिल बुरी तरह फेल रहे और पहले ही ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। गिल एक खराब शॉर्ट खेलकर कैच आउट हुए।

    भारतीय टीम ने गंवाया टॉस

    टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की ओर से पहला ओवर लुंगी एनगिडी ने किया। ओवर की तीसरी गेंद पर गिल ने मार्को यानसेन को कैच थमा दिया। लुंगी ने मिडिल लेग पर गेंद की और गिल ने आगे बढ़कर गेंद को मिड-ऑफ के ऊपर से बाउंड्री पर भेजना का प्रयास किया।

    गेंद को सीधा ऊपर की ओर चिप करने के चक्कर में उन्‍होंने टाइमिंग का पूरा ध्यान नहीं रखा। यानसेन ने दाईं ओर थोड़ी दौड़ लगाई और आसानी से कैच लपक लिया। गिल ने 2 गेंदों का सामना किया और 4 रन बनाए।

    बुरी तरह ट्रोल हो रहे गिल

    गिल के जल्‍दी आउट होने के बाद वह सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं। फैंस का कहना है कि मैगी बनाओ तब तक गिल बल्‍लेबाजी करके मैदान से लौट आएंगे। वहीं कुछ अन्‍य फैंस का कहना था कि गिल टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करके यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे काबिल बल्लेबाजों की जगह टीम से छीन रहे हैं।

     

     gill

     

     

     

     

     

     

     

    यह भी पढ़ें- Sanju Samson को फिर मिली निराशा, शुभमन गिल-जितेश शर्मा से बेहतर आंकड़े; फिर भी बेंच पर बैठा दिया गया

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 1st T20I Playing 11: गिल की वापसी ने बढ़ाई संजू की टेंशन, जितेश को मिल सकता है मौका