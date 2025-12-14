Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंग्लैंड ने वार्म अप मैच खेलने से किया इन्कार, सीरीज में 0-2 से पीछे है टीम

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:45 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा एशेज टेस्ट मुकाबला 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। इस बीच द सिडनी मार्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, ...और पढ़ें

    Hero Image

    वापसी पर होगी इंग्‍लैंड की नजर।

    एडिलेड, एएनआइ: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा एशेज टेस्ट मुकाबला 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। इस बीच द सिडनी मार्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले आस्ट्रेलिया-ए के विरुद्ध वार्म अप मैच खेलने से इन्कार कर दिया। यह मैच किसी बड़े मैदान संभवत: तेज पिच के लिए मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर हो सकता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बजाय इंग्लैंड ने एशेज दौरे के संक्षिप्त कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना चुना, जिसका नतीजा यह रहा कि वह सीरीज में अब तक 0-2 से पीछे है और तीन टेस्ट अभी बाकी हैं। एक साल से अधिक समय पहले प्री टूर बातचीत के दौरान क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पर्थ में पहले टेस्ट से पहले आस्ट्रेलिया ए के विरुद्ध खेलने का नियमित अवसर दिया था। हालांकि, इंग्लैंड ने इसके बजाय सीधे पर्थ पहुंचकर आंतरिक ट्रायल मैच खेलने का फैसला किया।

    एशेज 2025 का तीसरा मुकाबला 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। ऑस्‍ट्रेलिया टीम सीरीज में अभी 2-0 से आगे चल रही है। ऐसे में इंग्‍लैंड को सीरीज में वापसी करनी होगी। दूसरी और ऑस्‍ट्रेलिया की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी।

    ऑस्‍ट्र‍ेलिया टीम

    उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डॉगेट, स्कॉट बोलैंड, ब्यू वेबस्टर, जोश इंग्लिस, माइकल नेसर।

    इंग्‍लैंड टीम

    बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, मैथ्यू पॉट्स, जोश टोंग, विल जैक्स।

    यह भी पढ़ें- AUS vs ENG: इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, प्रमुख खिलाड़ी एशेज सीरीज से बाहर; 1 टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी बना रिप्लेसमेंट

    यह भी पढ़ें- Ashes 2025: कप्तान पैट कमिंस की वापसी तय, मगर प्रमुख तेज गेंदबाज हुआ एशेज सीरीज से बाहर; ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका