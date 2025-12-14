इंग्लैंड ने वार्म अप मैच खेलने से किया इन्कार, सीरीज में 0-2 से पीछे है टीम

एडिलेड, एएनआइ: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा एशेज टेस्ट मुकाबला 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। इस बीच द सिडनी मार्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले आस्ट्रेलिया-ए के विरुद्ध वार्म अप मैच खेलने से इन्कार कर दिया। यह मैच किसी बड़े मैदान संभवत: तेज पिच के लिए मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर हो सकता था।

इसके बजाय इंग्लैंड ने एशेज दौरे के संक्षिप्त कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना चुना, जिसका नतीजा यह रहा कि वह सीरीज में अब तक 0-2 से पीछे है और तीन टेस्ट अभी बाकी हैं। एक साल से अधिक समय पहले प्री टूर बातचीत के दौरान क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पर्थ में पहले टेस्ट से पहले आस्ट्रेलिया ए के विरुद्ध खेलने का नियमित अवसर दिया था। हालांकि, इंग्लैंड ने इसके बजाय सीधे पर्थ पहुंचकर आंतरिक ट्रायल मैच खेलने का फैसला किया।