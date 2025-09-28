Language
    कुर्क हो सकती है युवराज सिंह, सुरैश रैना और कई क्रिकेटरों की संपत्ति, ऑनलाइन सट्टेबाजी एप के कारण बढ़ी मुश्किलें

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:51 PM (IST)

    ईडी ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में जल्द ही कुछ खिलाड़ियों और अभिनेताओं की करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क कर सकती है। जांच में पाया गया है कि इन हस्तियों ने विज्ञापन शुल्क का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया। ईडी पीएमएलए के तहत उनकी चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए आदेश जारी कर सकती है।

    युवराज सिंह की ऑनलाइन सट्टेबाजी गेमिंग एप को लेकर बढ़ सकती हैं मुश्किलें

    पीटीआई, नई दिल्ली: ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफार्म से जुड़े मामले में प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ईडी जल्द ही कुछ खिलाड़ियों और अभिनेताओं की करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि वनएक्सबेट पोर्टल से जुड़े मामले की जांच में पाया गया है कि इनमें से कुछ हस्तियों ने उन्हें दिए गए विज्ञापन शुल्क का इस्तेमाल कई तरह की संपत्तियां हासिल करने में किया, जो पीएमएलए के तहत ''अपराध की आय'' मानी जाती हैं।

    ईडी जल्द ही उनकी चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए पीएमएलए के तहत एक प्रोविजनल कुर्की आदेश जारी कर सकती है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में स्थित कुछ संपत्तियां भी शामिल हैं। वर्तमान में इन संपत्तियों का मूल्यांकन चल रहा है।

    इसलिए संपत्तियों हैं निशाने पर

    सूत्रों ने बताया कि मनी लांड्रिंग से अर्जित या निर्मित संपत्तियों को अपराध की आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें कुर्क इसलिए किया जाता है ताकि इस अपराध में लिप्त व्यक्ति ऐसे आपराधिक कृत्य का फल न भोग सकें। सूत्रों ने बताया कि कुर्की आदेश जारी करने के बाद इसे पीएमएलए के तहत संबंधित प्राधिकारी के पास पुष्टि के लिए भेजा जाएगा और स्वीकृत होने के बाद इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक निर्दिष्ट अदालत में आरोप पत्र दायर किया जाएगा।

    इन क्रिकेटरों से होगी पूछताछ

    गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों में ईडी ने इस जांच के तहत युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन जैसे क्रिकेटरों के अलावा अभिनेता सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती (तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद) और बांग्ला फिल्मों के अभिनेता अंकुश हाजरा से भी पूछताछ की है। कुछ इंटरनेट मीडिया इंफ्लूएंसरों से भी पूछताछ की गई।

    ईडी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत इन हस्तियों के बयान दर्ज किए। सूत्रों ने बताया कि इनमें से कई हस्तियों ने जांच अधिकारियों को उन खातों और लेन-देन का विवरण प्रस्तुत किया है जिनके जरिए उन्होंने कथित तौर पर आनलाइन प्लेटफार्म से अपनी विज्ञापन फीस प्राप्त की थी। इस मामले में ईडी द्वारा कुछ और खिलाडि़यों और अभिनेताओं के बयान दर्ज किए जाने हैं।

