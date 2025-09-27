अश्विन से पहले ये 8 भारतीय विदेशी लीग में बिखेर चुके हैं जलवा, प्रवीण तांबे-मुनाफ से लेकर युवराज तक का नाम शामिल

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे। उन्हें सिडनी थंडर ने आगामी सीजन के लिए साइन किया है। अश्विन से पहले भी कई भारतीय विदेशी लीगों में खेल चुके हैं। इसमें दो बार के वर्ल्ड चैम्पियन युवराज सिंह और आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज प्रवीण तांबे भी शामिल हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे। उन्हें सिडनी थंडर ने आगामी सीजन के लिए साइन किया है। भारतीय खिलाड़ियों का विदेशी लीगों में खेलना हमेशा चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि बीसीसीआई इसकी अनुमति नहीं देता।

हालांकि, खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इन लीगों में हिस्सा ले सकते हैं। अश्विन से पहले भी कई भारतीय विदेशी लीगों में खेल चुके हैं। इसमें दो बार के वर्ल्ड चैम्पियन युवराज सिंह और आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज प्रवीण तांबे भी शामिल हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से भारतीय खिलाड़ी विदेशी लीग्स में हिस्सा ले चुके हैं।

प्रवीण तांबे कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने थे। वे 48 साल की उम्र में त्रिनबागो नाइट राइडर्स की ओर से साल 2020 में खेले थे। उन्होंने 3 मैचों में 3 विकेट लिए और साधारण प्रदर्शन के बाद दोबारा नहीं खेले।

रॉबिन उथप्पा 39 वर्षीय रॉबिन उथप्पा ILT20 के पहले सीजन में दुबई कैपिटल्स के लिए खेले और 9 मैचों में 218 रन बनाए। हालांकि, इस अच्छे प्रदर्शन के बावजूद वह दोबारा लीग में नहीं खेले। वह अबु धाबी टी10 लीग का भी हिस्सा रह चुके हैं।

युवराज सिंह 43 वर्षीय युवराज सिंह 2020 में कनाडा की ग्लोबल टी20 लीग में खेले थे। टोरंटो नेशनल्स की ओर से छह मैच में 153 रन बनाए और दो विकेट लिए थे। इस शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के बावजूद वह दोबारा इस लीग में नहीं खेले।

अंबाती रायडू 40 वर्षीय अंबाती रायडू ने 2023-24 में सीपीएल और आईएलटी 20 में हिस्सा लिया। सीपीएल के चार मैचों में 47 रन और आईएलटी 20 के आठ मैचों में 101 रन ही बनाए। साधारण प्रदर्शन के चलते दोबारा इन लीग में नहीं खेल सके।

मुनाफ पटेल 42 वर्षीय पेसर भारतीय क्रिकेट में मौका ना मिलने के बाद 2020 में लंका प्रीमियर लीग में खेले। उन्होंने कैंडी टस्कर्स के लिए चार मुकाबले खेले थे। कुछ खास प्रदर्शन ना कर पाने के चलते यह उनका अंतिम टूर्नामेंट साबित हुआ।

दिनेश कार्तिक 40 वर्षीय दिनेश कार्तिक साउथ अफ्रीकी लीग SA20 में खेलने वाले इकलौते भारतीय हैं। वे 2024 सीजन में पार्ल रॉयल्स का हिस्सा थे। उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ 130 रन बनाए थे। इसके बाद वह दूसरी विदेशी लीगों में नहीं खेले।

यूसुफ पठान 42 वर्षीय यूसुफ पठान साल 2022-23 में यूएई की आईएलटी 20 के पहले सीजन में दुबई कैपिटल्स से खेले। वे सिर्फ 60 रन बना सके और दोबारा वापसी नहीं कर सके। हालांकि, वे अबु धाबी टी10 लीग में खेलते नजर आए।