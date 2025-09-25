39 की उम्र में Ravichandran Ashwin ने रचा इतिहास, BBL फ्रेंचाइजी से जुड़कर कर दिया बड़ा कारनामा

पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग बिग बैश लीग (BBL) में शामिल होगर इतिहास रच दिया। सिडनी थंडर ने गुरुवार को उन्‍हें साइन करने की घोषणा की। इसके साथ ही अश्विन आधिकारिक तौर पर बीबीएल टीम में शामिल होने वाले वाले पहले भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए है। बता दें कि BCCI भारतीय खिलाड़ी को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग, बिग बैश लीग (BBL) में शामिल होगर इतिहास रच दिया है। सिडनी थंडर ने गुरुवार को उन्‍हें साइन करने की घोषणा की। इसके साथ ही अश्विन आधिकारिक तौर पर बीबीएल टीम में शामिल होने वाले वाले पहले भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भारतीय इंटरनेशनल या घरेलू क्रिकेट के किसी भी मौजूदा खिलाड़ी को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता है। अश्विन ने दिसंबर में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अगस्त में वह इंडियन प्रीमियर लीग से भी संन्यास ले चुके हैं। अश्विन ने कहा था कि वह अब अन्‍य लीग में खेलते नजर आएंगे।

मुझे वॉर्नर के साथ खेलना पसंंद 39 साल के अश्विन ने एक बयान में कहा, "थंडर इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे कि वे मेरा इस्तेमाल कैसे करेंगे और मैं इसका समर्थन करने के लिए काफी साहसी भी हूं। लीडरशिप के साथ मेरी बातचीत बेहतरीन रही और हम मेरी भूमिका को लेकर पूरी तरह सहमत हैं।" अश्विन जनवरी की शुरुआत से उपलब्ध होंगे और डेविड वॉर्नर के साथ प्‍लान तैयार करेंगे। उन्होंने आगे कहा, "मुझे वॉर्नर का खेल बहुत पसंद है और जब आपका लीडर आपकी सोच से सहमत हो तो यह हमेशा बेहतर होता है।"