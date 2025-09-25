39 की उम्र में Ravichandran Ashwin ने रचा इतिहास, BBL फ्रेंचाइजी से जुड़कर कर दिया बड़ा कारनामा
पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग बिग बैश लीग (BBL) में शामिल होगर इतिहास रच दिया। सिडनी थंडर ने गुरुवार को उन्हें साइन करने की घोषणा की। इसके साथ ही अश्विन आधिकारिक तौर पर बीबीएल टीम में शामिल होने वाले वाले पहले भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए है। बता दें कि BCCI भारतीय खिलाड़ी को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग, बिग बैश लीग (BBL) में शामिल होगर इतिहास रच दिया है। सिडनी थंडर ने गुरुवार को उन्हें साइन करने की घोषणा की। इसके साथ ही अश्विन आधिकारिक तौर पर बीबीएल टीम में शामिल होने वाले वाले पहले भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भारतीय इंटरनेशनल या घरेलू क्रिकेट के किसी भी मौजूदा खिलाड़ी को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता है। अश्विन ने दिसंबर में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अगस्त में वह इंडियन प्रीमियर लीग से भी संन्यास ले चुके हैं। अश्विन ने कहा था कि वह अब अन्य लीग में खेलते नजर आएंगे।
मुझे वॉर्नर के साथ खेलना पसंंद
39 साल के अश्विन ने एक बयान में कहा, "थंडर इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे कि वे मेरा इस्तेमाल कैसे करेंगे और मैं इसका समर्थन करने के लिए काफी साहसी भी हूं। लीडरशिप के साथ मेरी बातचीत बेहतरीन रही और हम मेरी भूमिका को लेकर पूरी तरह सहमत हैं।" अश्विन जनवरी की शुरुआत से उपलब्ध होंगे और डेविड वॉर्नर के साथ प्लान तैयार करेंगे। उन्होंने आगे कहा, "मुझे वॉर्नर का खेल बहुत पसंद है और जब आपका लीडर आपकी सोच से सहमत हो तो यह हमेशा बेहतर होता है।"
Bring on @BBL|15 @ashwinravi99 ⚡️ pic.twitter.com/xtMW39sLL9— Sydney Thunder (@ThunderBBL) September 25, 2025
अश्विन के करियर पर एक नजर
- अश्विन ने अपने करियर में 221 आईपीएल मैच खेले। इस दौरान इस दिग्गज ने 187 विकेट चटकाए थे।
- वह चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, किग्स 11 पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की ओर से आईपीएल खेल चुके हैं।
- इंटरनेशनल क्रिकेट में अश्विन ने 765 विकेट चटकाए थे। अश्विन टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं।
- उन्होंने अपने करियर में खेले 106 टेस्ट में 537 सफलताएं प्राप्त कीं।
- इतना ही नहीं 116 वनडे में उन्होंने 156 और 65 टी20 इंटरनेशनल में 72 शिकार किए।
Welcome to Western Sydney, @ashwinravi99 ⚡️ pic.twitter.com/RaIvaVUgAf— Sydney Thunder (@ThunderBBL) September 25, 2025
युवाओं को मिलेगा फायदा
सिडनी थंडर के महाप्रबंधक ट्रेंट कोपलैंड ने कहा, "पहली बार जब हमने बात की तब से ही अश्विन ने अपने जुनून, जीतने की चाहत और हमारे क्लब की खासियत को समझने की क्षमता से थंडर में सभी को प्रभावित किया है।"
उन्होंने कहा, "वह टूर्नामेंट के बीच में ताजी ऊर्जा और विश्वस्तरीय गेंदबाजी का संचार करेंगे। साथ ही एक लीडर और मेंटर के रूप में उनकी मौजूदगी हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए अमूल्य होगी।" बता दें कि बीबीएल 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।